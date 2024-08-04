На Ямале мужчина отдал номер своего СНИЛС и потерял крупную сумму денег

Житель Ноябрьска (ЯНАО) потерял один миллион рублей после передачи номера своего СНИЛС лже-врачу, который предлагал ему пройти плановую флюорографию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«Ноябрянину 1996 года рождения позвонили 3 августа и предложили пройти плановую флюорографию, на что мужчина ответил, что уже проходил в этом году. Лже-врач попросил назвать номер СНИЛС чтобы поставить отметку, доверчивый мужчина назвал данные. Продолжив свою работу, мошенники позвонили снова, но уже от лица техподдержки „Госуслуг“», — рассказали на официальном сайте ведомства.
Мужчину убедили, что его аккаунтом якобы завладели неизвестные и посоветовали ему оформить кредит, а также перевести деньги на безопасные ячейки. Оформив кредит, он переправил деньги на счета мошенников 1 миллион рублей. Осознав, что стал жертвой обмана он обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Житель Ноябрьска (ЯНАО) потерял один миллион рублей после передачи номера своего СНИЛС лже-врачу, который предлагал ему пройти плановую флюорографию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Ноябрянину 1996 года рождения позвонили 3 августа и предложили пройти плановую флюорографию, на что мужчина ответил, что уже проходил в этом году. Лже-врач попросил назвать номер СНИЛС чтобы поставить отметку, доверчивый мужчина назвал данные. Продолжив свою работу, мошенники позвонили снова, но уже от лица техподдержки „Госуслуг“», — рассказали на официальном сайте ведомства. Мужчину убедили, что его аккаунтом якобы завладели неизвестные и посоветовали ему оформить кредит, а также перевести деньги на безопасные ячейки. Оформив кредит, он переправил деньги на счета мошенников 1 миллион рублей. Осознав, что стал жертвой обмана он обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.