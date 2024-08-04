На Ямале мужчина отдал номер своего СНИЛС и потерял крупную сумму денег

Мошенники украли у жителя Ноябрьска миллион рублей, выманив номер СНИЛС

05 августа 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Мужчина перевел мошенникам один миллион рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Ноябрьска (ЯНАО) потерял один миллион рублей после передачи номера своего СНИЛС лже-врачу, который предлагал ему пройти плановую флюорографию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Ноябрянину 1996 года рождения позвонили 3 августа и предложили пройти плановую флюорографию, на что мужчина ответил, что уже проходил в этом году. Лже-врач попросил назвать номер СНИЛС чтобы поставить отметку, доверчивый мужчина назвал данные. Продолжив свою работу, мошенники позвонили снова, но уже от лица техподдержки „Госуслуг“», — рассказали на официальном сайте ведомства. Мужчину убедили, что его аккаунтом якобы завладели неизвестные и посоветовали ему оформить кредит, а также перевести деньги на безопасные ячейки. Оформив кредит, он переправил деньги на счета мошенников 1 миллион рублей. Осознав, что стал жертвой обмана он обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Ноябрьска (ЯНАО) потерял один миллион рублей после передачи номера своего СНИЛС лже-врачу, который предлагал ему пройти плановую флюорографию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Ноябрянину 1996 года рождения позвонили 3 августа и предложили пройти плановую флюорографию, на что мужчина ответил, что уже проходил в этом году. Лже-врач попросил назвать номер СНИЛС чтобы поставить отметку, доверчивый мужчина назвал данные. Продолжив свою работу, мошенники позвонили снова, но уже от лица техподдержки „Госуслуг“», — рассказали на официальном сайте ведомства. Мужчину убедили, что его аккаунтом якобы завладели неизвестные и посоветовали ему оформить кредит, а также перевести деньги на безопасные ячейки. Оформив кредит, он переправил деньги на счета мошенников 1 миллион рублей. Осознав, что стал жертвой обмана он обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.