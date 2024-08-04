04 августа 2024
03 августа 2024
02 августа 2024

На Ямале мужчина отдал номер своего СНИЛС и потерял крупную сумму денег

Мошенники украли у жителя Ноябрьска миллион рублей, выманив номер СНИЛС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Хакер". Челябинск, мошенник, жулик, киберпреступность, обман, информационная безопасность, it-технологиии, преступление, жульничество, хищение, пиратство
Мужчина перевел мошенникам один миллион рублей (архивное фото) Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) потерял один миллион рублей после передачи номера своего СНИЛС лже-врачу, который предлагал ему пройти плановую флюорографию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Ноябрянину 1996 года рождения позвонили 3 августа и предложили пройти плановую флюорографию, на что мужчина ответил, что уже проходил в этом году. Лже-врач попросил назвать номер СНИЛС чтобы поставить отметку, доверчивый мужчина назвал данные. Продолжив свою работу, мошенники позвонили снова, но уже от лица техподдержки „Госуслуг“», — рассказали на официальном сайте ведомства.

Мужчину убедили, что его аккаунтом якобы завладели неизвестные и посоветовали ему оформить кредит, а также перевести деньги на безопасные ячейки. Оформив кредит, он переправил деньги на счета мошенников 1 миллион рублей. Осознав, что стал жертвой обмана он обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Ноябрьска (ЯНАО) потерял один миллион рублей после передачи номера своего СНИЛС лже-врачу, который предлагал ему пройти плановую флюорографию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Ноябрянину 1996 года рождения позвонили 3 августа и предложили пройти плановую флюорографию, на что мужчина ответил, что уже проходил в этом году. Лже-врач попросил назвать номер СНИЛС чтобы поставить отметку, доверчивый мужчина назвал данные. Продолжив свою работу, мошенники позвонили снова, но уже от лица техподдержки „Госуслуг“», — рассказали на официальном сайте ведомства. Мужчину убедили, что его аккаунтом якобы завладели неизвестные и посоветовали ему оформить кредит, а также перевести деньги на безопасные ячейки. Оформив кредит, он переправил деньги на счета мошенников 1 миллион рублей. Осознав, что стал жертвой обмана он обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...