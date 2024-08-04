04 августа 2024

Лидер опасной свердловской банды досрочно вышел из колонии

Суд смягчил наказание лидеру уральской ОПГ Кайлю, чьи бандиты нападали на фуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Кайль провел в колонии более 14 лет Фото:

Свердловский областной суд выпустил из колонии лидера преступной банды Дмитрия Кайля, чьи головорезы нападали на водителей фур и убили уральского предпринимателя. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции.

«Ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания удовлетворено. Кайлю назначены принудительные работы», — сообщили в суде. Ему оставалось отсидеть более 6,3 лет.

Его группировка действовала в 2001—2002 годах. Члены ОПГ совершили убийство бизнесмена из Артемовска и нападали на водителей большегрузного транспорта в Красноуфимском районе и Верхней Пышме. В 2010-м суд приговорил Кайля к 21 году колонии строгого режима за организацию банды, убийство, разбойные нападения, незаконное хранение и ношение оружия. Через два года Курганский облсуд увеличил наказание на год.

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Свердловский областной суд выпустил из колонии лидера преступной банды Дмитрия Кайля, чьи головорезы нападали на водителей фур и убили уральского предпринимателя. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «Ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания удовлетворено. Кайлю назначены принудительные работы», — сообщили в суде. Ему оставалось отсидеть более 6,3 лет. Его группировка действовала в 2001—2002 годах. Члены ОПГ совершили убийство бизнесмена из Артемовска и нападали на водителей большегрузного транспорта в Красноуфимском районе и Верхней Пышме. В 2010-м суд приговорил Кайля к 21 году колонии строгого режима за организацию банды, убийство, разбойные нападения, незаконное хранение и ношение оружия. Через два года Курганский облсуд увеличил наказание на год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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