Лидер опасной свердловской банды досрочно вышел из колонии

Суд смягчил наказание лидеру уральской ОПГ Кайлю, чьи бандиты нападали на фуры

05 августа 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кайль провел в колонии более 14 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свердловский областной суд выпустил из колонии лидера преступной банды Дмитрия Кайля, чьи головорезы нападали на водителей фур и убили уральского предпринимателя. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «Ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания удовлетворено. Кайлю назначены принудительные работы», — сообщили в суде. Ему оставалось отсидеть более 6,3 лет. Его группировка действовала в 2001—2002 годах. Члены ОПГ совершили убийство бизнесмена из Артемовска и нападали на водителей большегрузного транспорта в Красноуфимском районе и Верхней Пышме. В 2010-м суд приговорил Кайля к 21 году колонии строгого режима за организацию банды, убийство, разбойные нападения, незаконное хранение и ношение оружия. Через два года Курганский облсуд увеличил наказание на год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд выпустил из колонии лидера преступной банды Дмитрия Кайля, чьи головорезы нападали на водителей фур и убили уральского предпринимателя. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «Ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания удовлетворено. Кайлю назначены принудительные работы», — сообщили в суде. Ему оставалось отсидеть более 6,3 лет. Его группировка действовала в 2001—2002 годах. Члены ОПГ совершили убийство бизнесмена из Артемовска и нападали на водителей большегрузного транспорта в Красноуфимском районе и Верхней Пышме. В 2010-м суд приговорил Кайля к 21 году колонии строгого режима за организацию банды, убийство, разбойные нападения, незаконное хранение и ношение оружия. Через два года Курганский облсуд увеличил наказание на год.