04 августа 2024
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Для тюменцев запустят прямые перелеты в Дубай

© Служба новостей «URA.RU»
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Напрямую отправиться в столицу ОАЭ тюменцы смогут уже в октябре Фото:

С октября жители Тюмени смогут напрямую летать в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом URA.RU рассказали в авиакомпании «ЮТэйр».

«С октября начнется выполнение рейсов Тюмень — Дубай. Вылеты будут происходить два раза в неделю — по понедельникам и пятницам», — рассказали URA.RU в пресс-службе Utair.

Время полета до ОАЭ составит 5,5 часов. Ранее URA.RU писало, что тюменцам станут доступны прямые рейсы на Шри-Ланку.

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С октября жители Тюмени смогут напрямую летать в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом URA.RU рассказали в авиакомпании «ЮТэйр». «С октября начнется выполнение рейсов Тюмень — Дубай. Вылеты будут происходить два раза в неделю — по понедельникам и пятницам», — рассказали URA.RU в пресс-службе Utair. Время полета до ОАЭ составит 5,5 часов. Ранее URA.RU писало, что тюменцам станут доступны прямые рейсы на Шри-Ланку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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