Для тюменцев запустят прямые перелеты в Дубай

Напрямую отправиться в столицу ОАЭ тюменцы смогут уже в октябре
С октября жители Тюмени смогут напрямую летать в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом URA.RU рассказали в авиакомпании «ЮТэйр».
«С октября начнется выполнение рейсов Тюмень — Дубай. Вылеты будут происходить два раза в неделю — по понедельникам и пятницам», — рассказали URA.RU в пресс-службе Utair.
Время полета до ОАЭ составит 5,5 часов. Ранее URA.RU писало, что тюменцам станут доступны прямые рейсы на Шри-Ланку.
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