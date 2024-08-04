Развлечения Туризм Для тюменцев запустят прямые перелеты в Дубай 05 августа 2024 в 11:01 Размер текста - 17 + Напрямую отправиться в столицу ОАЭ тюменцы смогут уже в октябре Фото: Денис Моргунов © URA.RU С октября жители Тюмени смогут напрямую летать в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом URA.RU рассказали в авиакомпании «ЮТэйр». «С октября начнется выполнение рейсов Тюмень — Дубай. Вылеты будут происходить два раза в неделю — по понедельникам и пятницам», — рассказали URA.RU в пресс-службе Utair. Время полета до ОАЭ составит 5,5 часов. Ранее URA.RU писало, что тюменцам станут доступны прямые рейсы на Шри-Ланку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! С октября жители Тюмени смогут напрямую летать в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом URA.RU рассказали в авиакомпании «ЮТэйр». «С октября начнется выполнение рейсов Тюмень — Дубай. Вылеты будут происходить два раза в неделю — по понедельникам и пятницам», — рассказали URA.RU в пресс-службе Utair. Время полета до ОАЭ составит 5,5 часов. Ранее URA.RU писало, что тюменцам станут доступны прямые рейсы на Шри-Ланку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям