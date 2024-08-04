Школьница нашла утопленника в карьере на Шарташе

05 августа 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Пока неизвестно, кто и по какой причине утонул (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге 14-летняя школьница нашла утопленника на дне шарташского карьера. Извлечь тело из воды пока не удалось, рассказал URA.RU источник. «Девочка вечером 4 августа гуляла с друзьями на берегу Шарташского гранитного карьера и заметила на дне водоема труп человека. Школьники сообщили в полицию, на место были отправлены водолазы. Однако работы по извлечению тела пришлось отложить: труп находится в затопленной части карьера, глубина там около 60 метров, зона труднодоступна. В ночное время погружение было бы опасно», — объяснил источник. В светлое время суток спасатели извлекут тело на поверхность, и только тогда криминалисты смогут начать устанавливать личность человека и причины его смерти. Пока по факту страшной находки проводится проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 14-летняя школьница нашла утопленника на дне шарташского карьера. Извлечь тело из воды пока не удалось, рассказал URA.RU источник. «Девочка вечером 4 августа гуляла с друзьями на берегу Шарташского гранитного карьера и заметила на дне водоема труп человека. Школьники сообщили в полицию, на место были отправлены водолазы. Однако работы по извлечению тела пришлось отложить: труп находится в затопленной части карьера, глубина там около 60 метров, зона труднодоступна. В ночное время погружение было бы опасно», — объяснил источник. В светлое время суток спасатели извлекут тело на поверхность, и только тогда криминалисты смогут начать устанавливать личность человека и причины его смерти. Пока по факту страшной находки проводится проверка.