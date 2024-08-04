04 августа 2024

Школьница нашла утопленника в карьере на Шарташе

© Служба новостей «URA.RU»
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Водоём в Решетникова, где утонили дети. Тюмень , карьер, берег, водоем, природа, берег водоема
Пока неизвестно, кто и по какой причине утонул (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 14-летняя школьница нашла утопленника на дне шарташского карьера. Извлечь тело из воды пока не удалось, рассказал URA.RU источник.

«Девочка вечером 4 августа гуляла с друзьями на берегу Шарташского гранитного карьера и заметила на дне водоема труп человека. Школьники сообщили в полицию, на место были отправлены водолазы. Однако работы по извлечению тела пришлось отложить: труп находится в затопленной части карьера, глубина там около 60 метров, зона труднодоступна. В ночное время погружение было бы опасно», — объяснил источник.

В светлое время суток спасатели извлекут тело на поверхность, и только тогда криминалисты смогут начать устанавливать личность человека и причины его смерти. Пока по факту страшной находки проводится проверка.

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В Екатеринбурге 14-летняя школьница нашла утопленника на дне шарташского карьера. Извлечь тело из воды пока не удалось, рассказал URA.RU источник. «Девочка вечером 4 августа гуляла с друзьями на берегу Шарташского гранитного карьера и заметила на дне водоема труп человека. Школьники сообщили в полицию, на место были отправлены водолазы. Однако работы по извлечению тела пришлось отложить: труп находится в затопленной части карьера, глубина там около 60 метров, зона труднодоступна. В ночное время погружение было бы опасно», — объяснил источник. В светлое время суток спасатели извлекут тело на поверхность, и только тогда криминалисты смогут начать устанавливать личность человека и причины его смерти. Пока по факту страшной находки проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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