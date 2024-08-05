Shot: уволен врио начальника ростовского СИЗО, против него возбуждено дело

05 августа 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Против уволенного врио начальника ростовского СИЗО Романа Заболотнева возбудили уголовное дело по статье «Халатность» Фото: Илья Московец © URA.RU Врио начальника СИЗО-1 в Ростове Роман Заболотнев уволен с должности без права на восстановление. В отношение него возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщили telegram-каналы. «Врио начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева уволили с должности <…> возбуждено уголовное дело по статье „Халатность“, Заболотнев уволен без права на восстановление», — заявили в telegram -канале SHOT. Там добавили, что Заболотнева также попросили сдать удостоверение сотрудника ФСИН. Ранее его отстранили от работы на время следствия по инциденту захвата террористами заложников в СИЗО. Журналист URA.RU направил запрос во ФСИН. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио начальника СИЗО-1 в Ростове Роман Заболотнев уволен с должности без права на восстановление. В отношение него возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщили telegram-каналы. «Врио начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева уволили с должности <…> возбуждено уголовное дело по статье „Халатность“, Заболотнев уволен без права на восстановление», — заявили в telegram-канале SHOT. Там добавили, что Заболотнева также попросили сдать удостоверение сотрудника ФСИН. Ранее его отстранили от работы на время следствия по инциденту захвата террористами заложников в СИЗО. Журналист URA.RU направил запрос во ФСИН. Ответ на него ожидается.