Shot: уволен врио начальника ростовского СИЗО, против него возбуждено дело

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Против уволенного врио начальника ростовского СИЗО Романа Заболотнева возбудили уголовное дело по статье «Халатность» Фото:

Врио начальника СИЗО-1 в Ростове Роман Заболотнев уволен с должности без права на восстановление. В отношение него возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщили telegram-каналы.

«Врио начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева уволили с должности <…> возбуждено уголовное дело по статье „Халатность“, Заболотнев уволен без права на восстановление», — заявили в telegram-канале SHOT. Там добавили, что Заболотнева также попросили сдать удостоверение сотрудника ФСИН. Ранее его отстранили от работы на время следствия по инциденту захвата террористами заложников в СИЗО.

Журналист URA.RU направил запрос во ФСИН. Ответ на него ожидается.

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Врио начальника СИЗО-1 в Ростове Роман Заболотнев уволен с должности без права на восстановление. В отношение него возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщили telegram-каналы. «Врио начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева уволили с должности <…> возбуждено уголовное дело по статье „Халатность“, Заболотнев уволен без права на восстановление», — заявили в telegram-канале SHOT. Там добавили, что Заболотнева также попросили сдать удостоверение сотрудника ФСИН. Ранее его отстранили от работы на время следствия по инциденту захвата террористами заложников в СИЗО. Журналист URA.RU направил запрос во ФСИН. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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