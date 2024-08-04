Почти 1000 человек борется за то, чтобы стать депутатами в Пермском крае

Избирком: в выборах депутатов в Пермском крае участвует 990 человек

05 августа 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Больше всего кандидатов традиционно выдвинули единороссы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Пермском крае завершилась регистрация кандидатов на выборах депутатов. Всего в выборах участвуют 990 человек. Из них 906 — выдвинуто политическими партиями, сообщили URA.RU в пресс-службе крайизбиркома. «Всего по Пермскому краю зарегистрировано 990 кандидатов: 906 — от политических партий и 84 в порядке самовыдвижения. В том числе зарегистрированы все 14 кандидатов, выдвинутых на довыборы в законодательное собрание Пермского края», — отметили в избиркоме. Больше всего зарегистрированных кандидатов — у «Единой России», 370 человек. У ЛДПР — 193 человека, у эсеров — 121, у КПРФ и у «Российской партии пенсионеров» — по 102 кандидата, у «Новых людей» — 16, у «Коммунистов России» — два. «На фоне большого количество кампаний и выдвинутых кандидатов, процент отказа в регистрации составляет всего 3% от числа выдвинутых. При этом обращает внимание активность политических партий: в бюллетенях будут представители сразу 7 из них», — отметил председатель комиссии Игорь Вагин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае завершилась регистрация кандидатов на выборах депутатов. Всего в выборах участвуют 990 человек. Из них 906 — выдвинуто политическими партиями, сообщили URA.RU в пресс-службе крайизбиркома. «Всего по Пермскому краю зарегистрировано 990 кандидатов: 906 — от политических партий и 84 в порядке самовыдвижения. В том числе зарегистрированы все 14 кандидатов, выдвинутых на довыборы в законодательное собрание Пермского края», — отметили в избиркоме. Больше всего зарегистрированных кандидатов — у «Единой России», 370 человек. У ЛДПР — 193 человека, у эсеров — 121, у КПРФ и у «Российской партии пенсионеров» — по 102 кандидата, у «Новых людей» — 16, у «Коммунистов России» — два. «На фоне большого количество кампаний и выдвинутых кандидатов, процент отказа в регистрации составляет всего 3% от числа выдвинутых. При этом обращает внимание активность политических партий: в бюллетенях будут представители сразу 7 из них», — отметил председатель комиссии Игорь Вагин.