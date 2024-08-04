04 августа 2024
03 августа 2024

В Тюмени за полцены продали имущество Антипинского НПЗ

В Тюмени продали квартиру из реестра имущества обанкротившегося Антипинского НПЗ
© Служба новостей «URA.RU»
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Двухкомнатную квартиру продали за 4 млн рублей Фото:

В Тюмени двухкомнатную квартиру, входящую в реестр имущества обанкротившегося Антипинского НПЗ, продали с торгов за четыре миллиона рублей. Об этом сообщил арбитражный управляющий Константин Сичевой.

«Заключен договор продажи имущества: двухкомнатной квартиры по улице Вересковая,9 в Тюмени. Площадь — 68,8 квадратных метров. Цена приобретения — 4 000 007 рублей. Жилье входило в конкурсную массу Антипинского НПЗ, признанного банкротом», — рассказал Сичевой.

Покупателем жилья стал индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Ульяновской области. Согласно данным с сайтов недвижимости, в вышеназванном двадцатиэтажном доме даже однокомнатные квартиры продаются не дешевле 4,6 млн рублей, двухкомнатные выставлены по цене, начинающейся с семи миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени недострой, принадлежащий обанкротившемуся АНПЗ, продали за 19,7 млн рублей. Он расположен на улице Шебалдина.

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В Тюмени двухкомнатную квартиру, входящую в реестр имущества обанкротившегося Антипинского НПЗ, продали с торгов за четыре миллиона рублей. Об этом сообщил арбитражный управляющий Константин Сичевой. «Заключен договор продажи имущества: двухкомнатной квартиры по улице Вересковая,9 в Тюмени. Площадь — 68,8 квадратных метров. Цена приобретения — 4 000 007 рублей. Жилье входило в конкурсную массу Антипинского НПЗ, признанного банкротом», — рассказал Сичевой. Покупателем жилья стал индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Ульяновской области. Согласно данным с сайтов недвижимости, в вышеназванном двадцатиэтажном доме даже однокомнатные квартиры продаются не дешевле 4,6 млн рублей, двухкомнатные выставлены по цене, начинающейся с семи миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени недострой, принадлежащий обанкротившемуся АНПЗ, продали за 19,7 млн рублей. Он расположен на улице Шебалдина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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