В Тюмени за полцены продали имущество Антипинского НПЗ

В Тюмени двухкомнатную квартиру, входящую в реестр имущества обанкротившегося Антипинского НПЗ, продали с торгов за четыре миллиона рублей. Об этом сообщил арбитражный управляющий Константин Сичевой.
«Заключен договор продажи имущества: двухкомнатной квартиры по улице Вересковая,9 в Тюмени. Площадь — 68,8 квадратных метров. Цена приобретения — 4 000 007 рублей. Жилье входило в конкурсную массу Антипинского НПЗ, признанного банкротом», — рассказал Сичевой.
Покупателем жилья стал индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Ульяновской области. Согласно данным с сайтов недвижимости, в вышеназванном двадцатиэтажном доме даже однокомнатные квартиры продаются не дешевле 4,6 млн рублей, двухкомнатные выставлены по цене, начинающейся с семи миллионов рублей.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Тюмени двухкомнатную квартиру, входящую в реестр имущества обанкротившегося Антипинского НПЗ, продали с торгов за четыре миллиона рублей. Об этом сообщил арбитражный управляющий Константин Сичевой. «Заключен договор продажи имущества: двухкомнатной квартиры по улице Вересковая,9 в Тюмени. Площадь — 68,8 квадратных метров. Цена приобретения — 4 000 007 рублей. Жилье входило в конкурсную массу Антипинского НПЗ, признанного банкротом», — рассказал Сичевой. Покупателем жилья стал индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Ульяновской области. Согласно данным с сайтов недвижимости, в вышеназванном двадцатиэтажном доме даже однокомнатные квартиры продаются не дешевле 4,6 млн рублей, двухкомнатные выставлены по цене, начинающейся с семи миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени недострой, принадлежащий обанкротившемуся АНПЗ, продали за 19,7 млн рублей. Он расположен на улице Шебалдина.