В Тюмени за полцены продали имущество Антипинского НПЗ

В Тюмени продали квартиру из реестра имущества обанкротившегося Антипинского НПЗ

Двухкомнатную квартиру продали за 4 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени двухкомнатную квартиру, входящую в реестр имущества обанкротившегося Антипинского НПЗ, продали с торгов за четыре миллиона рублей. Об этом сообщил арбитражный управляющий Константин Сичевой.

«Заключен договор продажи имущества: двухкомнатной квартиры по улице Вересковая,9 в Тюмени. Площадь — 68,8 квадратных метров. Цена приобретения — 4 000 007 рублей. Жилье входило в конкурсную массу Антипинского НПЗ, признанного банкротом», — рассказал Сичевой.

Покупателем жилья стал индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Ульяновской области. Согласно данным с сайтов недвижимости, в вышеназванном двадцатиэтажном доме даже однокомнатные квартиры продаются не дешевле 4,6 млн рублей, двухкомнатные выставлены по цене, начинающейся с семи миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени недострой, принадлежащий обанкротившемуся АНПЗ, продали за 19,7 млн рублей. Он расположен на улице Шебалдина.