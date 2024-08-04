04 августа 2024
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За полгода работникам в ЯНАО выплатили около 40 миллионов долгов по зарплате

Прокуратура ЯНАО обеспечила выплаты долгов по зарплатам на сумму 37,3 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Сумма выплаченных долгов по зарплате составила 37 миллионов (архивное фото) Фото:

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечила погашение по невыплатам зарплат 250 работникам. Общая сумма выплаченных долгов составила 37,3 миллиона рублей. Об итогах по надзору за соблюдением прав граждан на оплату труда за I полугодие 2024 года сообщили в окружном надзорном ведомстве.

«За I полугодие 2024 года органами прокуратуры региона пресечено более 1600 нарушений в сфере оплаты труда. По актам реагирования 272 лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется 5 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы», — рассказали на официальном портале Прокуратуры ЯНАО.

Самая крупная задолженность погашена АО «Механизация» после вмешательства окружной прокуратуры. Сумма выплат работникам составила 15 миллионов рублей. По представлению Надымской городской прокуратуры 3,9 миллиона рублей было выплачено сотрудникам ЗАО «Предприятие механизация», являющимся банкротом.

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Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечила погашение по невыплатам зарплат 250 работникам. Общая сумма выплаченных долгов составила 37,3 миллиона рублей. Об итогах по надзору за соблюдением прав граждан на оплату труда за I полугодие 2024 года сообщили в окружном надзорном ведомстве. «За I полугодие 2024 года органами прокуратуры региона пресечено более 1600 нарушений в сфере оплаты труда. По актам реагирования 272 лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется 5 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы», — рассказали на официальном портале Прокуратуры ЯНАО. Самая крупная задолженность погашена АО «Механизация» после вмешательства окружной прокуратуры. Сумма выплат работникам составила 15 миллионов рублей. По представлению Надымской городской прокуратуры 3,9 миллиона рублей было выплачено сотрудникам ЗАО «Предприятие механизация», являющимся банкротом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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