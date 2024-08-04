В Тюмени арестовали религиозных деятелей, вербовавших террористов в Сирию. Видео

05 августа 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Задержанных отправили под арест Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюменской области арестованы два религиозных деятеля: они вербовали жителей региона для вступления в ряды террористов в Сирии, а также собирали деньги на финансирование ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство», деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба федерального Следственного комитета. «В Тюменской области арестованы два религиозных деятеля, обвиняемых в публичном оправдании терроризма и склонении к участию в террористической деятельности. С февраля 2015 года по ноябрь 2022 года указанные лица склонили 19 жителей Тюменской области к участию в террористической деятельности в составе вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики», — рассказали в СК РФ. Кроме того, арестованные мужчины склоняли граждан к финансированию членов «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации). А один из фигурантов разместил в интернете проповедь, в которой оправдывал и пропагандировал террористическую деятельность. Обвиняемые заключены под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области арестованы два религиозных деятеля: они вербовали жителей региона для вступления в ряды террористов в Сирии, а также собирали деньги на финансирование ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство», деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба федерального Следственного комитета. «В Тюменской области арестованы два религиозных деятеля, обвиняемых в публичном оправдании терроризма и склонении к участию в террористической деятельности. С февраля 2015 года по ноябрь 2022 года указанные лица склонили 19 жителей Тюменской области к участию в террористической деятельности в составе вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики», — рассказали в СК РФ. Кроме того, арестованные мужчины склоняли граждан к финансированию членов «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации). А один из фигурантов разместил в интернете проповедь, в которой оправдывал и пропагандировал террористическую деятельность. Обвиняемые заключены под стражу.