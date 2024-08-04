04 августа 2024
03 августа 2024

В Тюмени арестовали религиозных деятелей, вербовавших террористов в Сирию. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, преступник, антитеррор, собр, наручники, задержание, криминал, кто, контр-террористическая операция
Задержанных отправили под арест Фото:

В Тюменской области арестованы два религиозных деятеля: они вербовали жителей региона для вступления в ряды террористов в Сирии, а также собирали деньги на финансирование ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство», деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба федерального Следственного комитета.

«В Тюменской области арестованы два религиозных деятеля, обвиняемых в публичном оправдании терроризма и склонении к участию в террористической деятельности. С февраля 2015 года по ноябрь 2022 года указанные лица склонили 19 жителей Тюменской области к участию в террористической деятельности в составе вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики», — рассказали в СК РФ.

Кроме того, арестованные мужчины склоняли граждан к финансированию членов «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации). А один из фигурантов разместил в интернете проповедь, в которой оправдывал и пропагандировал террористическую деятельность. Обвиняемые заключены под стражу.

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В Тюменской области арестованы два религиозных деятеля: они вербовали жителей региона для вступления в ряды террористов в Сирии, а также собирали деньги на финансирование ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство», деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба федерального Следственного комитета. «В Тюменской области арестованы два религиозных деятеля, обвиняемых в публичном оправдании терроризма и склонении к участию в террористической деятельности. С февраля 2015 года по ноябрь 2022 года указанные лица склонили 19 жителей Тюменской области к участию в террористической деятельности в составе вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики», — рассказали в СК РФ. Кроме того, арестованные мужчины склоняли граждан к финансированию членов «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации). А один из фигурантов разместил в интернете проповедь, в которой оправдывал и пропагандировал террористическую деятельность. Обвиняемые заключены под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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