«Я видел небо в тоннеле»: тагильчанин рассказал, что им с женой спасло жизнь при обрушении дома

Супругов из Нижнего Тагила спасла мебель и холодильник во время обрушения дома

05 августа 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Ринат и Анна звали на помощь, но их поначалу не слышали Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Жильцы обрушившегося в Нижнем Тагиле дома Ринат Хусяинов и его гражданская жена Анна Монакова выжили благодаря добротной мебели, которая взяла на себя удар во время взрыва. Но их 16-летняя дочь Алена, к несчастью, погибла. О том, как произошла трагедия, как они поддерживали друг друга под завалами и как их вызволяли спасатели, URA.RU рассказал сам Ринат. «Я варил на кухне кашу, Аня, моя сожительница, спала в гостиной на кровати, а ее дочь Алена тоже спала на кровати в своей комнате. Она любила поздно ложиться, в этот день они собирались с мамой к двум часам на педикюр. Все случилось без пяти минут 12. Подо мной обрушился пол, меня перекинуло на несущую стену и получилось, что меня почти не завалило. Я был в замкнутом пространстве, я даже двигался», — вспоминает Ринат. Ринат, Анна и Алена жили на втором этаже Фото: Илья Московец © URA.RU Он уверен, что ему и его жене спасла жизнь мебель, которой была заставлена их тесная кухня. «Раньше по кухне вдвоем пройти не могли, до того узкая. А во время взрыва холодильник упал на пол, скатился вниз и лег по диагонали. На него упали стол, стулья, столешница от гарнитура, и уже на все эти вещи рухнула стена, за которой спала Аня. То есть мебель взяла удар на себя, это спасло нам жизни», — продолжает мужчина. Он добавил, что его падчерица Алена спала у стены, которая обрушилась полностью. Оказавшись под завалами, Ринат слышал жену Аню, которая лежала за стеной, они переговаривались и поддерживали друг друга. Супруги отчаянно звали Алену, но девушка не откликалась на крик. Спасатели поначалу не слышали криков из-под завалов Фото: Илья Московец © URA.RU «Еще я слышал мальчика Сашу, который жил под нами на первом этаже. Спустя время Аня стала мне говорить, что ей все труднее дышать. Я испугался, что у нее воздух кончается в этой коробке. Я ей говорил: «ты разговаривай поменьше, просто поддерживай иногда связь. Я буду тебе кричать, ты мне отвечай». Cам Ринат в своей клетушке делал все, чтобы спасти себя и родных. Когда Аня сказала, что ей нечем дышать, он стал ломать ножки от табуретов и стульев, чтобы попытаться вылезти наружу. «У меня появился даже небольшой тоннель — я видел небо, разрушения. Я пытался через него пролезть, но застрял, потому что плечи у меня широкие. Я думал: надо выбраться, надо объяснить ситуацию спасателям, потому что они изначально не слышали наш крик. Мужчину и его жену спасли, а дочь погибла Фото: Илья Московец © URA.RU И лишь когда объявили минуту тишины, я так закричал, что у самого уши заложило и сорвало голос. Но они услышали и поняли примерно, где я», — говорит Ринат. Мужчине протянули канат, за который он дернул — таким образом было определено его точное местонахождение. Но он был глубоко, и спасателям понадобилось еще два часа, чтобы добраться до него. Мужчину вытаскивали через гарнитур. «Мы со спасателями вырывали выдвижные ящики, чтобы я мог пролезть в это отверстие», — сказал Ринат. В итоге его освободили через три часа после обрушения. Следующим — еще через два часа — достали мальчика Сашу с первого этажа. Следом за ним сразу Анну — она, как и муж, отделалась ушибами. А вот их дочь Алену извлекли из-под завалов только поздним вечером на следующий день 2 августа, самой последней. 16-летняя девушка была мертва. Сегодня, 5 числа, состоится прощание с ней.



Обрушение дома №81 на улице Сибирская в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. По предварительной причине, взорвался бытовой газ. Поисково-спасательная операция длилась двое суток, работали сотни специалистов. Десятки людей удалось поднять на поверхность, но 10 человек погибло. Пятеро из них — дети. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жильцы обрушившегося в Нижнем Тагиле дома Ринат Хусяинов и его гражданская жена Анна Монакова выжили благодаря добротной мебели, которая взяла на себя удар во время взрыва. Но их 16-летняя дочь Алена, к несчастью, погибла. О том, как произошла трагедия, как они поддерживали друг друга под завалами и как их вызволяли спасатели, URA.RU рассказал сам Ринат. «Я варил на кухне кашу, Аня, моя сожительница, спала в гостиной на кровати, а ее дочь Алена тоже спала на кровати в своей комнате. Она любила поздно ложиться, в этот день они собирались с мамой к двум часам на педикюр. Он уверен, что ему и его жене спасла жизнь мебель, которой была заставлена их тесная кухня. «Раньше по кухне вдвоем пройти не могли, до того узкая. А во время взрыва холодильник упал на пол, скатился вниз и лег по диагонали. На него упали стол, стулья, столешница от гарнитура, и уже на все эти вещи рухнула стена, за которой спала Аня. То есть мебель взяла удар на себя, это спасло нам жизни», — продолжает мужчина. Он добавил, что его падчерица Алена спала у стены, которая обрушилась полностью. «Еще я слышал мальчика Сашу, который жил под нами на первом этаже. Спустя время Аня стала мне говорить, что ей все труднее дышать. Я испугался, что у нее воздух кончается в этой коробке. Я ей говорил: «ты разговаривай поменьше, просто поддерживай иногда связь. Я буду тебе кричать, ты мне отвечай». Cам Ринат в своей клетушке делал все, чтобы спасти себя и родных. Когда Аня сказала, что ей нечем дышать, он стал ломать ножки от табуретов и стульев, чтобы попытаться вылезти наружу. И лишь когда объявили минуту тишины, я так закричал, что у самого уши заложило и сорвало голос. Но они услышали и поняли примерно, где я», — говорит Ринат. Мужчине протянули канат, за который он дернул — таким образом было определено его точное местонахождение. Но он был глубоко, и спасателям понадобилось еще два часа, чтобы добраться до него. В итоге его освободили через три часа после обрушения. Следующим — еще через два часа — достали мальчика Сашу с первого этажа. Следом за ним сразу Анну — она, как и муж, отделалась ушибами. А вот их дочь Алену извлекли из-под завалов только поздним вечером на следующий день 2 августа, самой последней. 16-летняя девушка была мертва. Сегодня, 5 числа, состоится прощание с ней. Обрушение дома №81 на улице Сибирская в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. По предварительной причине, взорвался бытовой газ. Поисково-спасательная операция длилась двое суток, работали сотни специалистов. Десятки людей удалось поднять на поверхность, но 10 человек погибло. Пятеро из них — дети. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU.