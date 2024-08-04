«Я видел небо в тоннеле»: тагильчанин рассказал, что им с женой спасло жизнь при обрушении дома

Жильцы обрушившегося в Нижнем Тагиле дома Ринат Хусяинов и его гражданская жена Анна Монакова выжили благодаря добротной мебели, которая взяла на себя удар во время взрыва. Но их 16-летняя дочь Алена, к несчастью, погибла. О том, как произошла трагедия, как они поддерживали друг друга под завалами и как их вызволяли спасатели, URA.RU рассказал сам Ринат.
«Я варил на кухне кашу, Аня, моя сожительница, спала в гостиной на кровати, а ее дочь Алена тоже спала на кровати в своей комнате. Она любила поздно ложиться, в этот день они собирались с мамой к двум часам на педикюр.
Все случилось без пяти минут 12. Подо мной обрушился пол, меня перекинуло на несущую стену и получилось, что меня почти не завалило. Я был в замкнутом пространстве, я даже двигался», — вспоминает Ринат.
Он уверен, что ему и его жене спасла жизнь мебель, которой была заставлена их тесная кухня. «Раньше по кухне вдвоем пройти не могли, до того узкая. А во время взрыва холодильник упал на пол, скатился вниз и лег по диагонали. На него упали стол, стулья, столешница от гарнитура, и уже на все эти вещи рухнула стена, за которой спала Аня. То есть мебель взяла удар на себя, это спасло нам жизни», — продолжает мужчина. Он добавил, что его падчерица Алена спала у стены, которая обрушилась полностью.
Оказавшись под завалами, Ринат слышал жену Аню, которая лежала за стеной, они переговаривались и поддерживали друг друга. Супруги отчаянно звали Алену, но девушка не откликалась на крик.
«Еще я слышал мальчика Сашу, который жил под нами на первом этаже. Спустя время Аня стала мне говорить, что ей все труднее дышать. Я испугался, что у нее воздух кончается в этой коробке. Я ей говорил: «ты разговаривай поменьше, просто поддерживай иногда связь. Я буду тебе кричать, ты мне отвечай».
Cам Ринат в своей клетушке делал все, чтобы спасти себя и родных. Когда Аня сказала, что ей нечем дышать, он стал ломать ножки от табуретов и стульев, чтобы попытаться вылезти наружу.
«У меня появился даже небольшой тоннель — я видел небо, разрушения. Я пытался через него пролезть, но застрял, потому что плечи у меня широкие. Я думал: надо выбраться, надо объяснить ситуацию спасателям, потому что они изначально не слышали наш крик.
И лишь когда объявили минуту тишины, я так закричал, что у самого уши заложило и сорвало голос. Но они услышали и поняли примерно, где я», — говорит Ринат.
Мужчине протянули канат, за который он дернул — таким образом было определено его точное местонахождение. Но он был глубоко, и спасателям понадобилось еще два часа, чтобы добраться до него.
Мужчину вытаскивали через гарнитур. «Мы со спасателями вырывали выдвижные ящики, чтобы я мог пролезть в это отверстие», — сказал Ринат.
В итоге его освободили через три часа после обрушения. Следующим — еще через два часа — достали мальчика Сашу с первого этажа. Следом за ним сразу Анну — она, как и муж, отделалась ушибами. А вот их дочь Алену извлекли из-под завалов только поздним вечером на следующий день 2 августа, самой последней. 16-летняя девушка была мертва. Сегодня, 5 числа, состоится прощание с ней.
Обрушение дома №81 на улице Сибирская в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. По предварительной причине, взорвался бытовой газ. Поисково-спасательная операция длилась двое суток, работали сотни специалистов. Десятки людей удалось поднять на поверхность, но 10 человек погибло. Пятеро из них — дети. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU.
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