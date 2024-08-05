Челябинский врач Черепенин: одышка является симптомом воспаления сердечной мышцы

Одышка является одним из симптомов воспаления сердечной мышцы — миокардита, который может выступить причиной инфаркта миокарда. Об этом предупредил заведующий отделением кардиологии №1 ЧОКБ, главный кардиолог Минздрава Челябинской области Сергей Черепенин.
«Симптомы миокардита не специфичны и схожи с многими симптомами, которые испытывают пациенты после вирусных заболеваний. Чаще всего — одышка, утомляемость, сердцебиение», — рассказал Черепенин.
Кардиолог уточнил, что после вирусного заболевания миокардит развивается в срок от двух недель до двух месяцев. Он предупредил, что пациенты ошибочно предполагают, что если появилась одышка, нужно начать тренировки сердечной мышцы.
«Необходимо обратиться к врачу и пройти углубленное обследование. Можем уточнить зону нарушенного кровоснабжения и тем самым определиться в необходимости восстановления кровотока той или иной артерии», — добавил Черепенин.
Врач отметил, что в данный момент в России увеличивается количество пациентов с инфарктами миокарда. Пока исследований о взаимосвязи с коронавирусной инфекцией не проводилось, но по сравнению с допандемийными годами число инфарктов заметно выросло.
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