Челябинский врач Черепенин: одышка является симптомом воспаления сердечной мышцы

05 августа 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Воспаление сердечной мышцы часто развивается после перенесенной инфекции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одышка является одним из симптомов воспаления сердечной мышцы — миокардита, который может выступить причиной инфаркта миокарда. Об этом предупредил заведующий отделением кардиологии №1 ЧОКБ, главный кардиолог Минздрава Челябинской области Сергей Черепенин. «Симптомы миокардита не специфичны и схожи с многими симптомами, которые испытывают пациенты после вирусных заболеваний. Чаще всего — одышка, утомляемость, сердцебиение», — рассказал Черепенин. Кардиолог уточнил, что после вирусного заболевания миокардит развивается в срок от двух недель до двух месяцев. Он предупредил, что пациенты ошибочно предполагают, что если появилась одышка, нужно начать тренировки сердечной мышцы. «Необходимо обратиться к врачу и пройти углубленное обследование. Можем уточнить зону нарушенного кровоснабжения и тем самым определиться в необходимости восстановления кровотока той или иной артерии», — добавил Черепенин. Врач отметил, что в данный момент в России увеличивается количество пациентов с инфарктами миокарда. Пока исследований о взаимосвязи с коронавирусной инфекцией не проводилось, но по сравнению с допандемийными годами число инфарктов заметно выросло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одышка является одним из симптомов воспаления сердечной мышцы — миокардита, который может выступить причиной инфаркта миокарда. Об этом предупредил заведующий отделением кардиологии №1 ЧОКБ, главный кардиолог Минздрава Челябинской области Сергей Черепенин. «Симптомы миокардита не специфичны и схожи с многими симптомами, которые испытывают пациенты после вирусных заболеваний. Чаще всего — одышка, утомляемость, сердцебиение», — рассказал Черепенин. Кардиолог уточнил, что после вирусного заболевания миокардит развивается в срок от двух недель до двух месяцев. Он предупредил, что пациенты ошибочно предполагают, что если появилась одышка, нужно начать тренировки сердечной мышцы. «Необходимо обратиться к врачу и пройти углубленное обследование. Можем уточнить зону нарушенного кровоснабжения и тем самым определиться в необходимости восстановления кровотока той или иной артерии», — добавил Черепенин. Врач отметил, что в данный момент в России увеличивается количество пациентов с инфарктами миокарда. Пока исследований о взаимосвязи с коронавирусной инфекцией не проводилось, но по сравнению с допандемийными годами число инфарктов заметно выросло.