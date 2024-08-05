Челябинский врач Черепенин: одышка является симптомом воспаления сердечной мышцы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка Наука в большом городе. Интеллектуальный ландшафт Свердловска в креативном кластере Л52. Екатеринбург, сердце, макет сердца
Воспаление сердечной мышцы часто развивается после перенесенной инфекции Фото:

Одышка является одним из симптомов воспаления сердечной мышцы — миокардита, который может выступить причиной инфаркта миокарда. Об этом предупредил заведующий отделением кардиологии №1 ЧОКБ, главный кардиолог Минздрава Челябинской области Сергей Черепенин.

«Симптомы миокардита не специфичны и схожи с многими симптомами, которые испытывают пациенты после вирусных заболеваний. Чаще всего — одышка, утомляемость, сердцебиение», — рассказал Черепенин.

Кардиолог уточнил, что после вирусного заболевания миокардит развивается в срок от двух недель до двух месяцев. Он предупредил, что пациенты ошибочно предполагают, что если появилась одышка, нужно начать тренировки сердечной мышцы.

«Необходимо обратиться к врачу и пройти углубленное обследование. Можем уточнить зону нарушенного кровоснабжения и тем самым определиться в необходимости восстановления кровотока той или иной артерии», — добавил Черепенин.

Врач отметил, что в данный момент в России увеличивается количество пациентов с инфарктами миокарда. Пока исследований о взаимосвязи с коронавирусной инфекцией не проводилось, но по сравнению с допандемийными годами число инфарктов заметно выросло.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одышка является одним из симптомов воспаления сердечной мышцы — миокардита, который может выступить причиной инфаркта миокарда. Об этом предупредил заведующий отделением кардиологии №1 ЧОКБ, главный кардиолог Минздрава Челябинской области Сергей Черепенин. «Симптомы миокардита не специфичны и схожи с многими симптомами, которые испытывают пациенты после вирусных заболеваний. Чаще всего — одышка, утомляемость, сердцебиение», — рассказал Черепенин. Кардиолог уточнил, что после вирусного заболевания миокардит развивается в срок от двух недель до двух месяцев. Он предупредил, что пациенты ошибочно предполагают, что если появилась одышка, нужно начать тренировки сердечной мышцы. «Необходимо обратиться к врачу и пройти углубленное обследование. Можем уточнить зону нарушенного кровоснабжения и тем самым определиться в необходимости восстановления кровотока той или иной артерии», — добавил Черепенин. Врач отметил, что в данный момент в России увеличивается количество пациентов с инфарктами миокарда. Пока исследований о взаимосвязи с коронавирусной инфекцией не проводилось, но по сравнению с допандемийными годами число инфарктов заметно выросло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...