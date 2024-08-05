Сотрудники челябинского вуза осмотрели межуниверситетский кампус. Фото

Представители факультетов ЧелГУ ознакомились с обстановкой нового кампуса

05 августа 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Сейчас макеты уже превратились в реальные здания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Челябинского госуниверситета познакомились с обстановкой строящегося межуниверситетского кампуса. В часть уже возведенных корпусов в этом учебном году уже заселятся студенты, сообщили 6 августа в пресс-службе университета. «Сегодня представители факультетов и институтов ЧелГУ сходили осмотреть межуниверситетский кампус мирового уровня, где с первого сентября будут жить наши студенты. Комнаты, общественные пространства, прачечные — все красивое и новое — ждет своих жильцов», — пояснили URA.RU в пресс-службе вуза. Каждый номер рассчитан на двух человек и оснащен собственным санузлом. Кухонные и обеденные зоны общего пользования распределены по блокам из двух-трех комнат. В общежитии также созданы общественные пространства и учебные комнаты, а в скором времени планируется открытие магазинов на цокольном этаже. Проживание в кампусе доступно только для совершеннолетних студентов, причем приоритет отдадут абитуриентам 2024 года и студентам старших курсов с хорошей успеваемостью и без академических задолженностей. Месячная стоимость проживания составляет 8,6 тысячи рублей на одного человека. В готовом виде кампус составят жилые номера, учебные аудитории, лабораторий, конференц-залы и другие помещения. Локация сможет принимать 3,4 тысячи студентов одновременно. Кампус будет работать в интересах семи вузов региона. Фото: пресс-служба ЧелГУ, https://vk.com/csu76?w=wall-24074705_43352&z=photo-24074705_457257566%2Fwall-24074705_43352 Фото: пресс-служба ЧелГУ, https://vk.com/csu76?w=wall-24074705_43352&z=photo-24074705_457257576%2Fwall-24074705_43352 Пресс-служба ЧелГУ, https://vk.com/csu76?w=wall-24074705_43352&z=photo-24074705_457257566%2Fwall-24074705_43352 Пресс-служба ЧелГУ, https://vk.com/csu76?w=wall-24074705_43352&z=photo-24074705_457257566%2Fwall-24074705_43352 Пресс-служба ЧелГУ, https://vk.com/csu76?w=wall-24074705_43352&z=photo-24074705_457257566%2Fwall-24074705_43352 Пресс-служба ЧелГУ, https://vk.com/csu76?w=wall-24074705_43352&z=photo-24074705_457257566%2Fwall-24074705_43352 Пресс-служба ЧелГУ, https://vk.com/csu76?w=wall-24074705_43352&z=photo-24074705_457257566%2Fwall-24074705_43352 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники Челябинского госуниверситета познакомились с обстановкой строящегося межуниверситетского кампуса. В часть уже возведенных корпусов в этом учебном году уже заселятся студенты, сообщили 6 августа в пресс-службе университета. «Сегодня представители факультетов и институтов ЧелГУ сходили осмотреть межуниверситетский кампус мирового уровня, где с первого сентября будут жить наши студенты. Комнаты, общественные пространства, прачечные — все красивое и новое — ждет своих жильцов», — пояснили URA.RU в пресс-службе вуза. Каждый номер рассчитан на двух человек и оснащен собственным санузлом. Кухонные и обеденные зоны общего пользования распределены по блокам из двух-трех комнат. В общежитии также созданы общественные пространства и учебные комнаты, а в скором времени планируется открытие магазинов на цокольном этаже. Проживание в кампусе доступно только для совершеннолетних студентов, причем приоритет отдадут абитуриентам 2024 года и студентам старших курсов с хорошей успеваемостью и без академических задолженностей. Месячная стоимость проживания составляет 8,6 тысячи рублей на одного человека. В готовом виде кампус составят жилые номера, учебные аудитории, лабораторий, конференц-залы и другие помещения. Локация сможет принимать 3,4 тысячи студентов одновременно. Кампус будет работать в интересах семи вузов региона.