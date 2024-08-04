Братьев-налетчиков, грабивших магазины ХМАО, отправили под суд

Двух братьев, которые вместе с сообщниками совершили серию вооруженных нападений Пыть-Яхе и Нефтеюганске, отправили под суд. Силовики искали преступников около 12 лет.
«Окончено производство по уголовному делу в отношении организатора преступной группы и его брата. Обвиняемый, исполняя роль организатора в составе организованной преступной группы, состоящей из 4 человек и действовавшей в Югре в период с октября 2012 по январь 2013 года, осуществил серию разбойных нападений на территории Пыть-Яха и Нефтеюганска», — говорится на сайте окружного УМВД.
Злоумышленники ограбили два магазина и один пункт приема металлолома на 200 тысяч рублей. Лидеру банды удалось скрыться вместе с младшим братом. Их поймали лишь в феврале 2024 года в Московской области. «Подельники освобождены из мест лишения свободы по отбытию наказания», — говорится в публикации.
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