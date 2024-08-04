04 августа 2024
03 августа 2024

Братьев-налетчиков, грабивших магазины ХМАО, отправили под суд

В ХМАО осудят двух братьев за серию вооруженных грабежей
© Служба новостей «URA.RU»
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Братьев отправили под суд
Братьев отправили под суд Фото:

Двух братьев, которые вместе с сообщниками совершили серию вооруженных нападений Пыть-Яхе и Нефтеюганске, отправили под суд. Силовики искали преступников около 12 лет.

«Окончено производство по уголовному делу в отношении организатора преступной группы и его брата. Обвиняемый, исполняя роль организатора в составе организованной преступной группы, состоящей из 4 человек и действовавшей в Югре в период с октября 2012 по январь 2013 года, осуществил серию разбойных нападений на территории Пыть-Яха и Нефтеюганска», — говорится на сайте окружного УМВД. 

Злоумышленники ограбили два магазина и один пункт приема металлолома на 200 тысяч рублей. Лидеру банды удалось скрыться вместе с младшим братом. Их поймали лишь в феврале 2024 года в Московской области. «Подельники освобождены из мест лишения свободы по отбытию наказания», — говорится в публикации. 

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Двух братьев, которые вместе с сообщниками совершили серию вооруженных нападений Пыть-Яхе и Нефтеюганске, отправили под суд. Силовики искали преступников около 12 лет. «Окончено производство по уголовному делу в отношении организатора преступной группы и его брата. Обвиняемый, исполняя роль организатора в составе организованной преступной группы, состоящей из 4 человек и действовавшей в Югре в период с октября 2012 по январь 2013 года, осуществил серию разбойных нападений на территории Пыть-Яха и Нефтеюганска», — говорится на сайте окружного УМВД.  Злоумышленники ограбили два магазина и один пункт приема металлолома на 200 тысяч рублей. Лидеру банды удалось скрыться вместе с младшим братом. Их поймали лишь в феврале 2024 года в Московской области. «Подельники освобождены из мест лишения свободы по отбытию наказания», — говорится в публикации. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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