Семье челябинского бойца СВО отказали в пособиях и льготах

05 августа 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Боец подписал контракт на 12 лет, но его семье не дают положенные льготы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Многодетной семье челябинского бойца СВО Андрея Щербакова отказали в положенных выплатах и льготах служащего по контракту. Подробности истории рассказала URA.RU супруга бойца Анна. «У мужа контракт заключен с 21 сентября 2022 года сроком на 12 лет. Никакие выплаты нам от региона не дали. В своем ответе они сообщили, что льготы и выплаты не положены, так как контракт был заключен в марте 2022 года», — пояснила URA.RU Анна Щербакова. Женщина рассказала, что ее супруг служит по контракту уже порядка 20 лет. У них многодетная семья, четыре ребенка несовершеннолетние. После того, как в сентябре 2022 года мужа отправили в командировку на СВО, им дали только льготу по оплате детского сада. «У меня есть справка от Минобороны РФ о том, что наша семья имеет право на получение социальных гарантий. И есть ответ от администрации города, что никакие единовременные пособия и льготы не положены. Помогите нам разобраться», — отметила супруга бойца СВО. Документы есть в распоряжении URA.RU. URA.RU запросило комментарии в пресс-службах регионального минсоца и администрации города. К моменту публикации новости ответы на них не поступали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетной семье челябинского бойца СВО Андрея Щербакова отказали в положенных выплатах и льготах служащего по контракту. Подробности истории рассказала URA.RU супруга бойца Анна. «У мужа контракт заключен с 21 сентября 2022 года сроком на 12 лет. Никакие выплаты нам от региона не дали. В своем ответе они сообщили, что льготы и выплаты не положены, так как контракт был заключен в марте 2022 года», — пояснила URA.RU Анна Щербакова. Женщина рассказала, что ее супруг служит по контракту уже порядка 20 лет. У них многодетная семья, четыре ребенка несовершеннолетние. После того, как в сентябре 2022 года мужа отправили в командировку на СВО, им дали только льготу по оплате детского сада. «У меня есть справка от Минобороны РФ о том, что наша семья имеет право на получение социальных гарантий. И есть ответ от администрации города, что никакие единовременные пособия и льготы не положены. Помогите нам разобраться», — отметила супруга бойца СВО. Документы есть в распоряжении URA.RU. URA.RU запросило комментарии в пресс-службах регионального минсоца и администрации города. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.