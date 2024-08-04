04 августа 2024

Загадочный тюменский рэпер Витя Матанга записал песню с детским хором

© Служба новостей «URA.RU»
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"Смысловые Галлюцинации", Екатеринбург, медиа-лаборатория S.G.T.R.K, студия звукозаписи
Свои песни Витя Матанга записывает на домашней студии в Тюмени Фото:

Тюменский рэпер Витя Матанга (настоящее имя — Виктор Бучельников) выпустил новую песню совместно с детским хором школы искусств. Об этом музыкант рассказал URA.RU. Виктор Бучельников редко дает интервью и поэтому считается одним из самых загадочных исполнителей России.

«Премьера песни: Витя Матанга — Я вернусь! В записи песни принял участие детский хоровой коллектив „Сибирята“ (ДШИ „Этюд“), художественный руководитель Татьяна Солодовникова», — рассказал URA.RU Виктор Бучельников.

Детский хор неоднократно становился победителем всероссийских конкурсов, в частности Всемирной хоровой Олимпиады в Сочи. Витя Матанга живет в Тюмени, где записывает свои песни на домашней студии. За музыкантом закрепилась слава «загадочного рэпера», так как он редко общается с журналистами.

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Тюменский рэпер Витя Матанга (настоящее имя — Виктор Бучельников) выпустил новую песню совместно с детским хором школы искусств. Об этом музыкант рассказал URA.RU. Виктор Бучельников редко дает интервью и поэтому считается одним из самых загадочных исполнителей России. «Премьера песни: Витя Матанга — Я вернусь! В записи песни принял участие детский хоровой коллектив „Сибирята“ (ДШИ „Этюд“), художественный руководитель Татьяна Солодовникова», — рассказал URA.RU Виктор Бучельников. Детский хор неоднократно становился победителем всероссийских конкурсов, в частности Всемирной хоровой Олимпиады в Сочи. Витя Матанга живет в Тюмени, где записывает свои песни на домашней студии. За музыкантом закрепилась слава «загадочного рэпера», так как он редко общается с журналистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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