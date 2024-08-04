Загадочный тюменский рэпер Витя Матанга записал песню с детским хором

05 августа 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Свои песни Витя Матанга записывает на домашней студии в Тюмени Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменский рэпер Витя Матанга (настоящее имя — Виктор Бучельников) выпустил новую песню совместно с детским хором школы искусств. Об этом музыкант рассказал URA.RU. Виктор Бучельников редко дает интервью и поэтому считается одним из самых загадочных исполнителей России. «Премьера песни: Витя Матанга — Я вернусь! В записи песни принял участие детский хоровой коллектив „Сибирята“ (ДШИ „Этюд“), художественный руководитель Татьяна Солодовникова», — рассказал URA.RU Виктор Бучельников. Детский хор неоднократно становился победителем всероссийских конкурсов, в частности Всемирной хоровой Олимпиады в Сочи. Витя Матанга живет в Тюмени, где записывает свои песни на домашней студии. За музыкантом закрепилась слава «загадочного рэпера», так как он редко общается с журналистами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменский рэпер Витя Матанга (настоящее имя — Виктор Бучельников) выпустил новую песню совместно с детским хором школы искусств. Об этом музыкант рассказал URA.RU. Виктор Бучельников редко дает интервью и поэтому считается одним из самых загадочных исполнителей России. «Премьера песни: Витя Матанга — Я вернусь! В записи песни принял участие детский хоровой коллектив „Сибирята“ (ДШИ „Этюд“), художественный руководитель Татьяна Солодовникова», — рассказал URA.RU Виктор Бучельников. Детский хор неоднократно становился победителем всероссийских конкурсов, в частности Всемирной хоровой Олимпиады в Сочи. Витя Матанга живет в Тюмени, где записывает свои песни на домашней студии. За музыкантом закрепилась слава «загадочного рэпера», так как он редко общается с журналистами.