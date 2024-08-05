Райффайзенбанк приостановил открытие новых брокерских счетов для физлиц

Райффайзенбанк с 26 июля временно приостановил открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«На данном этапе мы [Райффайзенбанк] приняли решение с 26 июля 2024 года временно приостановить открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов», — заявили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Действующие брокерские счета будут обслуживаться в прежнем режиме, добавили в пресс-службе.
Также банк будет постепенно снижать объем операций в РФ. Эти изменения связаны с предписанием европейского ЦБ в адрес австрийской банковской группы RBI.
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