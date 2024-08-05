Израиль ликвидировал министра экономики ХАМАС Абеда аль-Зериеи

Армия обороны Израиля ликвидировала министра экономики ХАМАС Абеда аль-Зериеи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армии.
«По указанию разведки силы ЦАХАЛ военные ликвидировали Абеда аль-Зериеи, террориста из производственного отдела военного крыла ХАМАС, который также занимал пост министра экономики движения в секторе Газа», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в
Ранее Иран и ливанское движение «Хезболла» заявили, что они собираются нанести масштабный удар по Иерусалиму. Это делается в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания. Сегодня, 5 августа, «Хезболла» нанесла несколько ударов по приграничной территории Израиля.
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