Израиль ликвидировал министра экономики ХАМАС Абеда аль-Зериеи

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
Израиль ударил по сектору Газа, погиб министр экономики ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия обороны Израиля ликвидировала министра экономики ХАМАС Абеда аль-Зериеи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армии.

«По указанию разведки силы ЦАХАЛ военные ликвидировали Абеда аль-Зериеи, террориста из производственного отдела военного крыла ХАМАС, который также занимал пост министра экономики движения в секторе Газа», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ЦАХАЛ.

Ранее Иран и ливанское движение «Хезболла» заявили, что они собираются нанести масштабный удар по Иерусалиму. Это делается в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания. Сегодня, 5 августа, «Хезболла» нанесла несколько ударов по приграничной территории Израиля.

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Армия обороны Израиля ликвидировала министра экономики ХАМАС Абеда аль-Зериеи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армии. «По указанию разведки силы ЦАХАЛ военные ликвидировали Абеда аль-Зериеи, террориста из производственного отдела военного крыла ХАМАС, который также занимал пост министра экономики движения в секторе Газа», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ЦАХАЛ. Ранее Иран и ливанское движение «Хезболла» заявили, что они собираются нанести масштабный удар по Иерусалиму. Это делается в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания. Сегодня, 5 августа, «Хезболла» нанесла несколько ударов по приграничной территории Израиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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