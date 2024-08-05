Челябинцы получат за подтопления домов до 300 тысяч рублей. Скрин

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Пострадавшим от наводнения выплатят от 20 до 300 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Жители Ленинского района Челябинска, пострадавшие от подтопления, могут получить компенсации в размере от 20 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Жители Ленинского района, попавшие в зону подтопления, получают материальную помощь. Размер выплаты рассчитывается индивидуально и составляет от 20 до 300 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе мэрии Челябинска.

По данным пресс-службы администрации города, с 30 июля комиссии обследовали 343 частных дома, с 5 августа акты о подтоплении заполняются в многоквартирных домах на улицах Энергетиков и Кронштадская. Уже рассмотрены 26 заявлений челябинцев, им направлены выплаты на сумму свыше 7,3 миллионов рублей.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о материальной помощи, которую получат все пострадавшие от подтоплений в зоне ЧС. После обильных ливней, которые обрушились на регион 26 июля, в зону подтопления попали сотни частных и многоквартирных домов.

Выплаты стартуют от 20 тысяч рублей
Выплаты стартуют от 20 тысяч рублей
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Жители Ленинского района Челябинска, пострадавшие от подтопления, могут получить компенсации в размере от 20 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Жители Ленинского района, попавшие в зону подтопления, получают материальную помощь. Размер выплаты рассчитывается индивидуально и составляет от 20 до 300 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе мэрии Челябинска. По данным пресс-службы администрации города, с 30 июля комиссии обследовали 343 частных дома, с 5 августа акты о подтоплении заполняются в многоквартирных домах на улицах Энергетиков и Кронштадская. Уже рассмотрены 26 заявлений челябинцев, им направлены выплаты на сумму свыше 7,3 миллионов рублей. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о материальной помощи, которую получат все пострадавшие от подтоплений в зоне ЧС. После обильных ливней, которые обрушились на регион 26 июля, в зону подтопления попали сотни частных и многоквартирных домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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