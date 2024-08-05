Челябинцы получат за подтопления домов до 300 тысяч рублей. Скрин

05 августа 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Пострадавшим от наводнения выплатят от 20 до 300 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Жители Ленинского района Челябинска, пострадавшие от подтопления, могут получить компенсации в размере от 20 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Жители Ленинского района, попавшие в зону подтопления, получают материальную помощь. Размер выплаты рассчитывается индивидуально и составляет от 20 до 300 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе мэрии Челябинска. По данным пресс-службы администрации города, с 30 июля комиссии обследовали 343 частных дома, с 5 августа акты о подтоплении заполняются в многоквартирных домах на улицах Энергетиков и Кронштадская. Уже рассмотрены 26 заявлений челябинцев, им направлены выплаты на сумму свыше 7,3 миллионов рублей. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о материальной помощи, которую получат все пострадавшие от подтоплений в зоне ЧС. После обильных ливней, которые обрушились на регион 26 июля, в зону подтопления попали сотни частных и многоквартирных домов. Выплаты стартуют от 20 тысяч рублей Администрация города Челябинска Подробнее можно узнать по данным телефонам Администрация города Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Ленинского района Челябинска, пострадавшие от подтопления, могут получить компенсации в размере от 20 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Жители Ленинского района, попавшие в зону подтопления, получают материальную помощь. Размер выплаты рассчитывается индивидуально и составляет от 20 до 300 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе мэрии Челябинска. По данным пресс-службы администрации города, с 30 июля комиссии обследовали 343 частных дома, с 5 августа акты о подтоплении заполняются в многоквартирных домах на улицах Энергетиков и Кронштадская. Уже рассмотрены 26 заявлений челябинцев, им направлены выплаты на сумму свыше 7,3 миллионов рублей. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о материальной помощи, которую получат все пострадавшие от подтоплений в зоне ЧС. После обильных ливней, которые обрушились на регион 26 июля, в зону подтопления попали сотни частных и многоквартирных домов.