Жители Ленинского района Челябинска, пострадавшие от подтопления, могут получить компенсации в размере от 20 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Жители Ленинского района, попавшие в зону подтопления, получают материальную помощь. Размер выплаты рассчитывается индивидуально и составляет от 20 до 300 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе мэрии Челябинска.
По данным пресс-службы администрации города, с 30 июля комиссии обследовали 343 частных дома, с 5 августа акты о подтоплении заполняются в многоквартирных домах на улицах Энергетиков и Кронштадская. Уже рассмотрены 26 заявлений челябинцев, им направлены выплаты на сумму свыше 7,3 миллионов рублей.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о материальной помощи, которую получат все пострадавшие от подтоплений в зоне ЧС. После обильных ливней, которые обрушились на регион 26 июля, в зону подтопления попали сотни частных и многоквартирных домов.
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