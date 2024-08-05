В Челябинске подростки-самокатчики сбили 54-летнюю женщину

Родственники перечислили тяжелые травмы челябинки, сбитой электросамокатчиками
© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло, весна. Челябинск, самокат, электросамокат
Виновник ДТП предпочел сбежать с места происшествия (фото из архива) Фото:

Родственники заявили, что 54-летняя челябинка попала в больницу с тяжелыми травмами после того, как ее сбили подростки на самокате. ГИБДД устанавливает обстоятельства произошедшего.

«Моя мама шла в магазин. На нее наехали двое несовершеннолетних на одном самокате. У нее перелом левой ноги и сложный перелом левой руки, на днях будут делать операцию под наркозом. Сотрясение — под вопросом. Всю ночь ее рвало, и голова кружилась», — цитирует издание 74.ру дочь женщины. По ее словам, сначала подростки извинялись, но потом испугались собирающейся толпы и уехали с места происшествия.

«По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным самокатом, совершил наезд на пешехода, женщину 1969 года рождения. ДТП произошло 4 августа в 19:00 возле дома №57 по улице Героев Танкограда. В результате дорожно-транспортного происшествия, пострадавших нет», — пояснили в пресс-центре Госавтоинспекция Челябинска. Там также добавили, что не было и обращений в лечебные учреждения.

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Родственники заявили, что 54-летняя челябинка попала в больницу с тяжелыми травмами после того, как ее сбили подростки на самокате. ГИБДД устанавливает обстоятельства произошедшего. «Моя мама шла в магазин. На нее наехали двое несовершеннолетних на одном самокате. У нее перелом левой ноги и сложный перелом левой руки, на днях будут делать операцию под наркозом. Сотрясение — под вопросом. Всю ночь ее рвало, и голова кружилась», — цитирует издание 74.ру дочь женщины. По ее словам, сначала подростки извинялись, но потом испугались собирающейся толпы и уехали с места происшествия. «По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным самокатом, совершил наезд на пешехода, женщину 1969 года рождения. ДТП произошло 4 августа в 19:00 возле дома №57 по улице Героев Танкограда. В результате дорожно-транспортного происшествия, пострадавших нет», — пояснили в пресс-центре Госавтоинспекция Челябинска. Там также добавили, что не было и обращений в лечебные учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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