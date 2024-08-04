Только в первые часы работы выставки ее посетили тысячи тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени прошло открытие выставки, захваченной группировкой «Центр» в ходе СВО, техники НАТО. Среди экспонатов выставки «Сила V правде — гордость и победа» находится один из самых больших танков мира Abrams, БТР, бронетранспортеры. Подробнее о выставке — в фоторепортаже URA.RU.

Над танком Abrams размещен дрон «Упырь» — разработка уральских инженеров. Именно он попал в люк танка. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Боевая машина пехоты Bradley была сбита российским артиллерийским орудием «Хоста», в экипаже которого находился тюменец Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Совместная разработка США и Украины — «Козак». Из недостатков специалисты отмечают, что топливопроводы и воздуховоды никак не защищены и поэтому бронеавтомобиль способна остановить противопехотная мина. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Турецкая разработка — автомобиль Kirpi (в переводе на русский «еж»). С этими бронемашинами российские военные уже сталкивались при патрулировании границ Сирии. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Турецкая БМП Murder была разработана почти одновременно с советской БМП-1. От нашей БМП немецкую машину отличает более слабое вооружение Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Всего на выставке представлены 14 единиц техники НАТО, которая была выпущена на Украине, в Германии, Великобритании, США, Австрии, Турции и других странах. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Единственная в России передвижная выставка трофеев проходит в Тюмени у ТЦ «Гудвин» и закончится 17 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU