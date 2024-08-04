У пермяков выросла средняя начисленная зарплата

В среднем пермяки получают по 68 тысяч в месяц
С января по май 2024 года средняя начисленная заработная плата жителей Пермского края выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Пермьстат.
«Зарплата пермяков выросла на 9,4%. По данным на май 2024 года, она составляет 68177,3 рубля», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Больше всего в регионе зарабатывают в сфере информации и связи, а также в добыче полезных ископаемых. Самые низкие зарплаты среди пермяков у работников гостиниц и сотрудников общепита.
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