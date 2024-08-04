У пермяков выросла средняя начисленная зарплата

05 августа 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

В среднем пермяки получают по 68 тысяч в месяц Фото: Денис Моргунов © URA.RU С января по май 2024 года средняя начисленная заработная плата жителей Пермского края выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Пермьстат. «Зарплата пермяков выросла на 9,4%. По данным на май 2024 года, она составляет 68177,3 рубля», — сообщили в пресс-службе ведомства. Больше всего в регионе зарабатывают в сфере информации и связи, а также в добыче полезных ископаемых. Самые низкие зарплаты среди пермяков у работников гостиниц и сотрудников общепита. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С января по май 2024 года средняя начисленная заработная плата жителей Пермского края выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Пермьстат. «Зарплата пермяков выросла на 9,4%. По данным на май 2024 года, она составляет 68177,3 рубля», — сообщили в пресс-службе ведомства. Больше всего в регионе зарабатывают в сфере информации и связи, а также в добыче полезных ископаемых. Самые низкие зарплаты среди пермяков у работников гостиниц и сотрудников общепита.