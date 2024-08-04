04 августа 2024

У пермяков выросла средняя начисленная зарплата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Банкомат.Тюмень, банкомат, снятие денег, деньги, купюры, внесение наличных, банкомат открытие
В среднем пермяки получают по 68 тысяч в месяц Фото:

С января по май 2024 года средняя начисленная заработная плата жителей Пермского края выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Пермьстат.

«Зарплата пермяков выросла на 9,4%. По данным на май 2024 года, она составляет 68177,3 рубля», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Больше всего в регионе зарабатывают в сфере информации и связи, а также в добыче полезных ископаемых. Самые низкие зарплаты среди пермяков у работников гостиниц и сотрудников общепита.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С января по май 2024 года средняя начисленная заработная плата жителей Пермского края выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Пермьстат. «Зарплата пермяков выросла на 9,4%. По данным на май 2024 года, она составляет 68177,3 рубля», — сообщили в пресс-службе ведомства. Больше всего в регионе зарабатывают в сфере информации и связи, а также в добыче полезных ископаемых. Самые низкие зарплаты среди пермяков у работников гостиниц и сотрудников общепита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...