04 августа 2024

Для больницы в Кургане купили новый флюорограф

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поликлиника. Курган, поликлиника, рентген, флюорография, больница
В больнице Кургана появится новый флюорограф Фото:

В Кургане для отделения поликлиники №2 по улице Карельцева, власти приобрели новый флюорографический аппарат. Данная информация размещена в группе департамента здравоохранения Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящий момент силами ремонтно-строительной бригады учреждения, выполняются работы по подготовке флюорографического кабинета к установке оборудования. Новый флюорограф приобретен на смену предыдущему аппарату и позволит выполнять исследования быстрее и получать более качественные снимки», — объяснил главврач поликлиники Юрий Александров. По его словам, аппарат начнут использовать в январе 2025 года.

Аппарат приобрели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В 2021 году сообщалось, что для больниц региона на 124 млн рублей планируется закупить 20 флюорографов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане для отделения поликлиники №2 по улице Карельцева, власти приобрели новый флюорографический аппарат. Данная информация размещена в группе департамента здравоохранения Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «В настоящий момент силами ремонтно-строительной бригады учреждения, выполняются работы по подготовке флюорографического кабинета к установке оборудования. Новый флюорограф приобретен на смену предыдущему аппарату и позволит выполнять исследования быстрее и получать более качественные снимки», — объяснил главврач поликлиники Юрий Александров. По его словам, аппарат начнут использовать в январе 2025 года. Аппарат приобрели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В 2021 году сообщалось, что для больниц региона на 124 млн рублей планируется закупить 20 флюорографов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...