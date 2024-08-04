Для больницы в Кургане купили новый флюорограф

В больнице Кургана появится новый флюорограф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане для отделения поликлиники №2 по улице Карельцева, власти приобрели новый флюорографический аппарат. Данная информация размещена в группе департамента здравоохранения Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящий момент силами ремонтно-строительной бригады учреждения, выполняются работы по подготовке флюорографического кабинета к установке оборудования. Новый флюорограф приобретен на смену предыдущему аппарату и позволит выполнять исследования быстрее и получать более качественные снимки», — объяснил главврач поликлиники Юрий Александров. По его словам, аппарат начнут использовать в январе 2025 года.

Аппарат приобрели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В 2021 году сообщалось, что для больниц региона на 124 млн рублей планируется закупить 20 флюорографов.