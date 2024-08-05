В копейском селе Калачево река Чумляк подтопила 171 дом

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Киолим и дамба. Карабашский ГО , деревня, киолим, затопленный поселок
После отхода воды дома требуют просушки Фото:

В селе Калачево (Копейск, Челябинская область) из-за поднятия уровня реки Чумляк на полтора метра пострадало 171 домовладение. Такая информация прозвучала в ходе аппаратного совещания в мэрии 5 августа.

«В селе Калачево в связи с поднятием уровня реки Чумляк на полтора метра пострадало 171 домовладение. После проведенных работ по прорытию дополнительных канав уровень воды в реке понизился на один метр. Принятые меры стабилизировали ситуацию», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе добавили, что в городе объявлен режим ЧС. Всего в Копейске подтоплено 453 частных домовладения и 18 многоквартирных домов. Для эвакуации населения создано четыре пункта временного размещения. Они располагаются школе №13 поселка Горняк, в школе № 32 поселка Железнодорожный, в Доме культуры имени Бажова и Доме культуры поселка Заозерный. По состоянию на 5 августа в пунктах временного размещения людей не находится.

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В селе Калачево (Копейск, Челябинская область) из-за поднятия уровня реки Чумляк на полтора метра пострадало 171 домовладение. Такая информация прозвучала в ходе аппаратного совещания в мэрии 5 августа. «В селе Калачево в связи с поднятием уровня реки Чумляк на полтора метра пострадало 171 домовладение. После проведенных работ по прорытию дополнительных канав уровень воды в реке понизился на один метр. Принятые меры стабилизировали ситуацию», — сообщили в пресс-службе мэрии. В пресс-службе добавили, что в городе объявлен режим ЧС. Всего в Копейске подтоплено 453 частных домовладения и 18 многоквартирных домов. Для эвакуации населения создано четыре пункта временного размещения. Они располагаются школе №13 поселка Горняк, в школе № 32 поселка Железнодорожный, в Доме культуры имени Бажова и Доме культуры поселка Заозерный. По состоянию на 5 августа в пунктах временного размещения людей не находится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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