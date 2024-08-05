Путин обозначил главный приоритет для работы парламента осенью

Путин: развитие ВС РФ и поддержка военных СВО станет главным приоритетом осенью

05 августа 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Стабильное функционирование ВС РФ — один из важнейших приоритетов для парламента в осеннюю сессию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Важнейшим приоритетом для парламента в осеннюю сессию станут развитие армии РФ и поддержка бойцов на спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Один из важнейших приоритетов — стабильное функционирование Вооруженных сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, <…> поддержка наших ребят на линиях фронта, на линии боевого соприкосновения», — заявил Путин во время встречи с главами Совфеда и Госдумы. Трансляция шла на канале «Россия-24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Важнейшим приоритетом для парламента в осеннюю сессию станут развитие армии РФ и поддержка бойцов на спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Один из важнейших приоритетов — стабильное функционирование Вооруженных сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, <…> поддержка наших ребят на линиях фронта, на линии боевого соприкосновения», — заявил Путин во время встречи с главами Совфеда и Госдумы. Трансляция шла на канале «Россия-24».