Путин обозначил главный приоритет для работы парламента осенью

Путин: развитие ВС РФ и поддержка военных СВО станет главным приоритетом осенью
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Стабильное функционирование ВС РФ — один из важнейших приоритетов для парламента в осеннюю сессию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Важнейшим приоритетом для парламента в осеннюю сессию станут развитие армии РФ и поддержка бойцов на спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Один из важнейших приоритетов — стабильное функционирование Вооруженных сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, <…> поддержка наших ребят на линиях фронта, на линии боевого соприкосновения», — заявил Путин во время встречи с главами Совфеда и Госдумы. Трансляция шла на канале «Россия-24».

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Важнейшим приоритетом для парламента в осеннюю сессию станут развитие армии РФ и поддержка бойцов на спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Один из важнейших приоритетов — стабильное функционирование Вооруженных сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, <…> поддержка наших ребят на линиях фронта, на линии боевого соприкосновения», — заявил Путин во время встречи с главами Совфеда и Госдумы. Трансляция шла на канале «Россия-24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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