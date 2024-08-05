Путин обозначил главный приоритет для работы парламента осенью

Стабильное функционирование ВС РФ — один из важнейших приоритетов для парламента в осеннюю сессию
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Важнейшим приоритетом для парламента в осеннюю сессию станут развитие армии РФ и поддержка бойцов на спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Один из важнейших приоритетов — стабильное функционирование Вооруженных сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, <…> поддержка наших ребят на линиях фронта, на линии боевого соприкосновения», — заявил Путин во время встречи с главами Совфеда и Госдумы. Трансляция шла на канале «Россия-24».
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