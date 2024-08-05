Мэрия готова продлить аренду с курганским конным клубом и спасти его от закрытия

В мэрии Кургана готовы продолжать работу по предоставлению земельного участка в аренду Фото: Размик Закарян © URA.RU

Администрация Кургана заявила, что не планирует передавать участок, где находится конноспортивный центр другим лицам и готова продолжить работу по предоставлению участка в аренду клубу. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба мэрии. Ранее представитель клуба заявила, что они находятся под угрозой закрытия из-за истечения срока аренды.

«У администрации Кургана планы по реализации участка иному лицу отсутствуют. В рамках действующего законодательства готовы продолжать работу по предоставлению участка в аренду размещенному на нем конно-спортивному клубу», — сообщает пресс-служба мэрии.

По информации мэрии, проблемы возникли из-за того, что при строительстве объекта клубом были нарушены границы арендуемого участка. Несмотря на истечение договора аренды в сентябре 2023 года, администрация города предложила клубу решить вопрос через суд для подтверждения прав на объект, что станет основанием для продления аренды.

Ранее URA.RU писало, что конный клуб «Пегас», который занимается с детьми с ограниченными возможностями здоровья, может быть закрыт из-за того, что департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации отказался продлить договор аренды земли. Причиной стало то, что при строительстве объекта в клубе были допущены ошибки. Родители детей с ОВЗ обратились к мэрии с просьбой сохранить клуб. Руководитель центра Ксения Ильтякова заявляла, что можно провести перераспределение на участке, чтобы решить эту проблему.