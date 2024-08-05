Челябинский врач Болдырева: какие фрукты можно есть при диабете

Эндокринолог Болдырева перечислила фрукты, которые можно есть при диабете

05 августа 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Диабет — не повод для полного отказа от фруктов Фото: Илья Московец © URA.RU Врач-эндокринолог челябинской клинической больницы № 9 Елена Болдырева рассказала, какие фрукты можно есть при диабете. Мнением специалиста 5 августа поделились в пресс-службе регионального минздрава. «Всем пациентам с диабетом нужно знать о таком понятии как гликемический индекс. Это величина, характеризующая сахароповышающее свойство продуктов, в которых содержатся углеводы. По этому индексу свежие фрукты значительно отличаются. Высокий имеют дыня, бананы, виноград и изюм. Средний уровень — у чернослива, черники и грейпфрута. Низкий — у яблок, груш, апельсинов, персиков, слив, абрикосов и клубники», — сообщила Болдырева. Пациентам с сахарным диабетом первого типа можно употреблять любые фрукты. Но нужно уметь компенсировать углеводную нагрузку фруктов увеличением дозы инсулина. При диабете второго типа можно употреблять любые фрукты, но с ограничениями. Не стоит есть более 400 граммов в сутки бананов, дыни, очень спелых груш и слив, а также засахаренных фруктов и цукатов, в которых много сахара. Сухофрукты также имеют разный гликемический индекс. Самый низкий — у чернослива, сушеных яблок, кураги, кизила и сушеной дыни. Они являются наилучшим выбором, поскольку оказывают малозначимое влияние на сахар в крови и при этом относительно полезны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врач-эндокринолог челябинской клинической больницы № 9 Елена Болдырева рассказала, какие фрукты можно есть при диабете. Мнением специалиста 5 августа поделились в пресс-службе регионального минздрава. «Всем пациентам с диабетом нужно знать о таком понятии как гликемический индекс. Это величина, характеризующая сахароповышающее свойство продуктов, в которых содержатся углеводы. По этому индексу свежие фрукты значительно отличаются. Высокий имеют дыня, бананы, виноград и изюм. Средний уровень — у чернослива, черники и грейпфрута. Низкий — у яблок, груш, апельсинов, персиков, слив, абрикосов и клубники», — сообщила Болдырева. Пациентам с сахарным диабетом первого типа можно употреблять любые фрукты. Но нужно уметь компенсировать углеводную нагрузку фруктов увеличением дозы инсулина. При диабете второго типа можно употреблять любые фрукты, но с ограничениями. Не стоит есть более 400 граммов в сутки бананов, дыни, очень спелых груш и слив, а также засахаренных фруктов и цукатов, в которых много сахара. Сухофрукты также имеют разный гликемический индекс. Самый низкий — у чернослива, сушеных яблок, кураги, кизила и сушеной дыни. Они являются наилучшим выбором, поскольку оказывают малозначимое влияние на сахар в крови и при этом относительно полезны.