В мире Ушедшая в отставку премьер Бангладеша просит убежища в Британии 05 августа 2024 в 17:32 Размер текста - 17 + . Фото: Zuma / TASS Ушедшая с поста премьер-министра Бангладеша Шейх Хасина попросила убежища в Великобритании из-за беспорядков на родине. Вместе с ней страну покинула сестра. «Ушедшая в отставку премьер Бангладеша просит убежище в Великобритании, ее сопровождает сестра, у которой уже есть британское гражданство», — передает РИА Новости. Ранее в Бангладеше начались массовые беспорядки. Причиной тому стала система квот, согласно которой, 30% госдолжностей будут обеспечены членам семей ветеранов войны за независимость Бангладеша от Пакистана в 1971 году. На фоне протестов Хасина подала в отставку и покинула страну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ушедшая с поста премьер-министра Бангладеша Шейх Хасина попросила убежища в Великобритании из-за беспорядков на родине. Вместе с ней страну покинула сестра. «Ушедшая в отставку премьер Бангладеша просит убежище в Великобритании, ее сопровождает сестра, у которой уже есть британское гражданство», — передает РИА Новости. Ранее в Бангладеше начались массовые беспорядки. Причиной тому стала система квот, согласно которой, 30% госдолжностей будут обеспечены членам семей ветеранов войны за независимость Бангладеша от Пакистана в 1971 году. На фоне протестов Хасина подала в отставку и покинула страну. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям