Ушедшая в отставку премьер Бангладеша просит убежища в Британии

Ушедшая с поста премьер-министра Бангладеша Шейх Хасина попросила убежища в Великобритании из-за беспорядков на родине. Вместе с ней страну покинула сестра.
«Ушедшая в отставку премьер Бангладеша просит убежище в Великобритании, ее сопровождает сестра, у которой уже есть британское гражданство», — передает РИА Новости.
Ранее в Бангладеше начались массовые беспорядки. Причиной тому стала система квот, согласно которой, 30% госдолжностей будут обеспечены членам семей ветеранов войны за независимость Бангладеша от Пакистана в 1971 году. На фоне протестов Хасина подала в отставку и покинула страну.
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