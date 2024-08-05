Ушедшая в отставку премьер Бангладеша просит убежища в Британии

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Ушедшая с поста премьер-министра Бангладеша Шейх Хасина попросила убежища в Великобритании из-за беспорядков на родине. Вместе с ней страну покинула сестра.

«Ушедшая в отставку премьер Бангладеша просит убежище в Великобритании, ее сопровождает сестра, у которой уже есть британское гражданство», — передает РИА Новости.

Ранее в Бангладеше начались массовые беспорядки. Причиной тому стала система квот, согласно которой, 30% госдолжностей будут обеспечены членам семей ветеранов войны за независимость Бангладеша от Пакистана в 1971 году. На фоне протестов Хасина подала в отставку и покинула страну.

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Ушедшая с поста премьер-министра Бангладеша Шейх Хасина попросила убежища в Великобритании из-за беспорядков на родине. Вместе с ней страну покинула сестра. «Ушедшая в отставку премьер Бангладеша просит убежище в Великобритании, ее сопровождает сестра, у которой уже есть британское гражданство», — передает РИА Новости. Ранее в Бангладеше начались массовые беспорядки. Причиной тому стала система квот, согласно которой, 30% госдолжностей будут обеспечены членам семей ветеранов войны за независимость Бангладеша от Пакистана в 1971 году. На фоне протестов Хасина подала в отставку и покинула страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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