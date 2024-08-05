«Намотал волосы на колесо»: тюменец из ревности переехал невесту на машине

Тюменец из ревности переехал невесту на машине, а затем утопил иномарку

05 августа 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Мужчина получил условный срок и был освобожден в зале суда (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бизнесмен из Тюмени приревновал свою невесту, после чего переехал девушку на машине и чудом не раздавил ей голову колесом. Преступление произошло на озере Муллаши, в День семьи, любви и верности (8 июля 2023 года). Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. После мужчина утопил свою иномарку в озере. «34-летний предприниматель Вячеслав в компании своей невесты и семейной пары друзей 8 июля 2023 года приехал на озеро Муллаши. Отдыхающие выпивали и пели в мобильном караоке. В какой-то момент мужчина потерял из виду невесту, а вскоре обнаружил ее в 200 метрах от лагеря в иномарке с другим мужчиной. Водитель дал по газам и уехал. Позже Вячеслав бросился в погоню и увидел свою девушку на дороге. Жених сбил ее, проехав задним колесом по ноге, животу и груди девушки. Колесо остановилось в районе плеча, намотав на себя волосы несчастной. Она чудом успела отвернуть голову», — рассказали в суде. После Вячеслав не успокоился: он вышел из машины и начал избивать невесту руками и ногами. После примерно двадцатого удара она потеряла сознание. У нее был сломан нос и несколько ребер. «Сам же мужчина вернулся в лагерь, станцевал краковяк на колонке домашней аудиосистемы и с разгона утопил в болоте Mitsubishi Pajero Sport. В суде пострадавшая рассказала свою версию: по ее словам, жених ее оскорблял, из-за чего она позвонила знакомому, который отдыхал поблизости, и попросила отвезти ее домой. Позже, испугавшись агрессивного Вячеслава. мужчина увез ее подальше и высадил у дороги», — добавили в пресс-службе. По итогу мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно и освободили его из-под стражи в зале суда. Он также должен будет выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен из Тюмени приревновал свою невесту, после чего переехал девушку на машине и чудом не раздавил ей голову колесом. Преступление произошло на озере Муллаши, в День семьи, любви и верности (8 июля 2023 года). Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. После мужчина утопил свою иномарку в озере. «34-летний предприниматель Вячеслав в компании своей невесты и семейной пары друзей 8 июля 2023 года приехал на озеро Муллаши. Отдыхающие выпивали и пели в мобильном караоке. В какой-то момент мужчина потерял из виду невесту, а вскоре обнаружил ее в 200 метрах от лагеря в иномарке с другим мужчиной. Водитель дал по газам и уехал. Позже Вячеслав бросился в погоню и увидел свою девушку на дороге. Жених сбил ее, проехав задним колесом по ноге, животу и груди девушки. Колесо остановилось в районе плеча, намотав на себя волосы несчастной. Она чудом успела отвернуть голову», — рассказали в суде. После Вячеслав не успокоился: он вышел из машины и начал избивать невесту руками и ногами. После примерно двадцатого удара она потеряла сознание. У нее был сломан нос и несколько ребер. «Сам же мужчина вернулся в лагерь, станцевал краковяк на колонке домашней аудиосистемы и с разгона утопил в болоте Mitsubishi Pajero Sport. В суде пострадавшая рассказала свою версию: по ее словам, жених ее оскорблял, из-за чего она позвонила знакомому, который отдыхал поблизости, и попросила отвезти ее домой. Позже, испугавшись агрессивного Вячеслава. мужчина увез ее подальше и высадил у дороги», — добавили в пресс-службе. По итогу мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно и освободили его из-под стражи в зале суда. Он также должен будет выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей.