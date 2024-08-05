Курганская область стала последней в УрФО по доступу к чистой питьевой воде

06 августа 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Среди областей уральских областей России Курганская область наименее обеспечена питьевой водой (архивное фото) Фото: Марина Молдавская © URA.RU Курганская область оказалась на последнем месте среди регионов УрФО по обеспеченности питьевой водой. Сложности связаны с высокой минерализацией подземных вод и сбросом вредных веществ в реки, что усложняет задачу обеспечения населения качественной водой для питья и бытовых нужд. Информация об этом содержится в экологической программе правительства региона. «Среди областей УрФО Курганская область занимает последнее место по водообеспеченности. Подземные воды в регионе не отвечают государственным стандартам качества, что требует особого внимания к охране и восстановлению водных объектов», — отмечается в документе. Там также сказано, что в подземных водах предельно допустимые концентрации по железу, марганцу, бору, брому. Мониторинг показывает, что состояние поверхностных вод также оставляет желать лучшего, основное негативное воздействие на которые оказывают сбросы сточных вод. В 2022 году ситуация усугубилась из-за сброса в реки более 38 тысяч тонн загрязняющих веществ, что привело к заилению русел и уменьшению их глубины, создавая риск затопления населенных пунктов и разрушения инфраструктуры в период паводков. В регионе насчитывается 68 гидротехнических сооружений, многие из которых нуждаются в срочном ремонте из-за физического износа и ненадлежащей эксплуатации. Для решения проблемы необходимо провести капитальный ремонт инженерной защиты от паводков, особенно актуально это для города Кургана и прилегающих территорий. Реализация комплексной программы мер, основанной на программно-целевом методе, станет ключом к улучшению экологической ситуации и обеспечению безопасности жителей Курганской области. Так, к 2028 году власти планируют на 20% увеличить долю безопасных гидросооружений. Площадь восстановленных водных объектов через четыре года будет увеличена на 60%. Ранее URA.RU писало, что в связи с подключением новых трубопроводов и ремонтными работами на насосной станции Арбинских очистных сооружений в рамках их реконструкции, АО «Водный Союз» полностью останавливала водоснабжение с полуночи 24 мая до полудня 25 мая в Кургане. Под отключение попали также микрорайоны Новый Мир, село Кетово, а также Путейский, Черемухово и Тополя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганская область оказалась на последнем месте среди регионов УрФО по обеспеченности питьевой водой. Сложности связаны с высокой минерализацией подземных вод и сбросом вредных веществ в реки, что усложняет задачу обеспечения населения качественной водой для питья и бытовых нужд. Информация об этом содержится в экологической программе правительства региона. «Среди областей УрФО Курганская область занимает последнее место по водообеспеченности. Подземные воды в регионе не отвечают государственным стандартам качества, что требует особого внимания к охране и восстановлению водных объектов», — отмечается в документе. Там также сказано, что в подземных водах предельно допустимые концентрации по железу, марганцу, бору, брому. Мониторинг показывает, что состояние поверхностных вод также оставляет желать лучшего, основное негативное воздействие на которые оказывают сбросы сточных вод. В 2022 году ситуация усугубилась из-за сброса в реки более 38 тысяч тонн загрязняющих веществ, что привело к заилению русел и уменьшению их глубины, создавая риск затопления населенных пунктов и разрушения инфраструктуры в период паводков. В регионе насчитывается 68 гидротехнических сооружений, многие из которых нуждаются в срочном ремонте из-за физического износа и ненадлежащей эксплуатации. Для решения проблемы необходимо провести капитальный ремонт инженерной защиты от паводков, особенно актуально это для города Кургана и прилегающих территорий. Реализация комплексной программы мер, основанной на программно-целевом методе, станет ключом к улучшению экологической ситуации и обеспечению безопасности жителей Курганской области. Так, к 2028 году власти планируют на 20% увеличить долю безопасных гидросооружений. Площадь восстановленных водных объектов через четыре года будет увеличена на 60%. Ранее URA.RU писало, что в связи с подключением новых трубопроводов и ремонтными работами на насосной станции Арбинских очистных сооружений в рамках их реконструкции, АО «Водный Союз» полностью останавливала водоснабжение с полуночи 24 мая до полудня 25 мая в Кургане. Под отключение попали также микрорайоны Новый Мир, село Кетово, а также Путейский, Черемухово и Тополя.