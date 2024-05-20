В Кургане из-за реконструкции «Арбинки» отключат воду

21 мая 2024 в 08:34 Размер текста - 17 +

Воду следует запасти заранее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на ночь отключат воду для подключения построенных трубопроводов и проведения ремонта насосной станции на «Арбинке». Об этом сообщили в пресс-службе АО «Водный Союз». «Для подключения вновь построенных трубопроводов и проведения ремонта насосной станции необходимо полностью остановить сооружения с 00:00 24 мая до 12:00 25 мая. Подача холодной воды будет прекращена в Кургане, р. п. Новый Мир, селе Кетово, микрорайонах Путейский, Черемухово и Тополя», — сообщили в telegram-канале акционерного общества. Отключение воды не коснется микрорайонов: Смолино, Лесной, Керамзитный, Глинки, Затобольный, Увал и Утяк. Курганцам также напомнили о том, что следует заранее запасти воду, не дожидаясь вечера 23 мая, так как из-за большого разбора давление в сети снизится и на верхних этажах вода может закончиться раньше объявленных сроков. Подвоз воды будет осуществляться в больницы, поликлиники, спецприемники и приюты, в учреждения УФСИН и другие соцобъекты. После восстановления водоснабжения для промывки системы будет подана вода с повышенным содержанием хлора. 27 мая будет произведен отбор проб и проведена проверка на соответствие нормам. До получения анализов использовать воду можно будет только для технических нужд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на ночь отключат воду для подключения построенных трубопроводов и проведения ремонта насосной станции на «Арбинке». Об этом сообщили в пресс-службе АО «Водный Союз». «Для подключения вновь построенных трубопроводов и проведения ремонта насосной станции необходимо полностью остановить сооружения с 00:00 24 мая до 12:00 25 мая. Подача холодной воды будет прекращена в Кургане, р. п. Новый Мир, селе Кетово, микрорайонах Путейский, Черемухово и Тополя», — сообщили в telegram-канале акционерного общества. Отключение воды не коснется микрорайонов: Смолино, Лесной, Керамзитный, Глинки, Затобольный, Увал и Утяк. Курганцам также напомнили о том, что следует заранее запасти воду, не дожидаясь вечера 23 мая, так как из-за большого разбора давление в сети снизится и на верхних этажах вода может закончиться раньше объявленных сроков. Подвоз воды будет осуществляться в больницы, поликлиники, спецприемники и приюты, в учреждения УФСИН и другие соцобъекты. После восстановления водоснабжения для промывки системы будет подана вода с повышенным содержанием хлора. 27 мая будет произведен отбор проб и проведена проверка на соответствие нормам. До получения анализов использовать воду можно будет только для технических нужд.