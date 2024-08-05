Бывшее общежитие ДОСААФ в центре Екатеринбурга взяли под госохрану

Бывшее общежитие ДОСААФ в Екатеринбурге (Воеводина, 6) включили в список выявленных объектов культурного наследия, тем самым запретив снос здания, где планировалась вторая очередь ТЦ Limerance от «TEN девелопмента». Об этом рассказали в свердловском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).
«Здание общежития обладает необходимыми критериями для включения в перечень выявленных объектов культурного наследия. Свердловское региональное отделение ВООПИК готово выступить заказчиком проведения государственной историко-культурной экспертизы», — следует из сообщения.
Следующим этапом постановки здания на охрану в Едином государственном реестре как раз таки должна быть государственная историко-культурная экспертиза. Общежитие будет находиться под охраной государства, пока управление госохраны ОКН Свердловской области не примет решение о включении объекта в реестр памятников.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «TEN девелопмента». "К ситуации относимся спокойно. Действовать будем по закону. До результатов экспертизы воздержимся от комментариев. Планируем выступить заказчиком такой экспертизы", — отметили в компании.
Региональное отделение ДОСААФ продало здание на Воеводина девелоперу в январе 2023-го. Покупатель тогда заявил, что сделает из конструктивистского здания вторую очередь ТЦ Limerance.
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