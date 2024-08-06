Как изменилась ситуация с жильем после отмены льготной ипотеки в Челябинске

Из-за отмены льготной ипотеки в Челябинске сократились продажи коттеджей и домов
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Микрорайон "Палникс". Екатеринбург, коттедж, таунхаусы, палникс
Челябинцы в июле перестали интересоваться покупкой домов и квартир в новостройках Фото:

В Челябинске в июле 2024 года после отмены льготной ипотеки на рынке недвижимости резко сократилось количество продаж частных коттеджей, домов и квартир в новостройках. При этом вырос спрос на вторичном рынке недвижимости, сообщила 5 августа президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«Из-за отмены льготной ипотеки в Челябинске, в июле 2024 года практически никого не вывели на сделки. Также многие застройщики не согласовали с банками ипотечные программы. Поэтому июль по новостройкам был не очень хорошим, это же касается и индивидуального жилищного строительства (ИЖС). А вот вторичная недвижимость, наоборот, немного ожила. Это связано с тем, что люди уже перестали ждать снижения ставок и ждут только их роста, тут есть спрос», — сообщила Шатрукова.

В России с начала июля 2024 года закончилась льготная ипотечная программа под 8% годовых, которая формировала рост спроса, в том числе и на рынке жилищного кредитования. Вследствие этого осталось немного способов купить жилье выгодно с помощью от государства.

На данный момент пока еще можно оформить ипотеку с господдержкой. Это могут сделать челябинцы, соответствующие критериям действующих целевых программ.

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В Челябинске в июле 2024 года после отмены льготной ипотеки на рынке недвижимости резко сократилось количество продаж частных коттеджей, домов и квартир в новостройках. При этом вырос спрос на вторичном рынке недвижимости, сообщила 5 августа президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Из-за отмены льготной ипотеки в Челябинске, в июле 2024 года практически никого не вывели на сделки. Также многие застройщики не согласовали с банками ипотечные программы. Поэтому июль по новостройкам был не очень хорошим, это же касается и индивидуального жилищного строительства (ИЖС). А вот вторичная недвижимость, наоборот, немного ожила. Это связано с тем, что люди уже перестали ждать снижения ставок и ждут только их роста, тут есть спрос», — сообщила Шатрукова. В России с начала июля 2024 года закончилась льготная ипотечная программа под 8% годовых, которая формировала рост спроса, в том числе и на рынке жилищного кредитования. Вследствие этого осталось немного способов купить жилье выгодно с помощью от государства. На данный момент пока еще можно оформить ипотеку с господдержкой. Это могут сделать челябинцы, соответствующие критериям действующих целевых программ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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