Как изменилась ситуация с жильем после отмены льготной ипотеки в Челябинске

Из-за отмены льготной ипотеки в Челябинске сократились продажи коттеджей и домов

06 августа 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Челябинцы в июле перестали интересоваться покупкой домов и квартир в новостройках Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинске в июле 2024 года после отмены льготной ипотеки на рынке недвижимости резко сократилось количество продаж частных коттеджей, домов и квартир в новостройках. При этом вырос спрос на вторичном рынке недвижимости, сообщила 5 августа президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Из-за отмены льготной ипотеки в Челябинске, в июле 2024 года практически никого не вывели на сделки. Также многие застройщики не согласовали с банками ипотечные программы. Поэтому июль по новостройкам был не очень хорошим, это же касается и индивидуального жилищного строительства (ИЖС). А вот вторичная недвижимость, наоборот, немного ожила. Это связано с тем, что люди уже перестали ждать снижения ставок и ждут только их роста, тут есть спрос», — сообщила Шатрукова. В России с начала июля 2024 года закончилась льготная ипотечная программа под 8% годовых, которая формировала рост спроса, в том числе и на рынке жилищного кредитования. Вследствие этого осталось немного способов купить жилье выгодно с помощью от государства. На данный момент пока еще можно оформить ипотеку с господдержкой. Это могут сделать челябинцы, соответствующие критериям действующих целевых программ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в июле 2024 года после отмены льготной ипотеки на рынке недвижимости резко сократилось количество продаж частных коттеджей, домов и квартир в новостройках. При этом вырос спрос на вторичном рынке недвижимости, сообщила 5 августа президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Из-за отмены льготной ипотеки в Челябинске, в июле 2024 года практически никого не вывели на сделки. Также многие застройщики не согласовали с банками ипотечные программы. Поэтому июль по новостройкам был не очень хорошим, это же касается и индивидуального жилищного строительства (ИЖС). А вот вторичная недвижимость, наоборот, немного ожила. Это связано с тем, что люди уже перестали ждать снижения ставок и ждут только их роста, тут есть спрос», — сообщила Шатрукова. В России с начала июля 2024 года закончилась льготная ипотечная программа под 8% годовых, которая формировала рост спроса, в том числе и на рынке жилищного кредитования. Вследствие этого осталось немного способов купить жилье выгодно с помощью от государства. На данный момент пока еще можно оформить ипотеку с господдержкой. Это могут сделать челябинцы, соответствующие критериям действующих целевых программ.