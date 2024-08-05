На прощании с 16-летней Аленой М., погибшей при обрушении дома на ул. Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, стало плохо одному из подростков. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на похоронах.
Упавшего на пол школьника подняли люди, которые стояли рядом. Затем его вывели на улицу и передали врачам. Это произошло в ритуальном комплексе «Реквием» на ул. Лесной. После отпевания все поехали на поминки в кафе. По данным URA.RU, Алену кремировали.
ЧП произошло днем 1 августа. Пострадали десятки человек. Десять из них скончались, среди которых пятеро детей. После трагедии часть дома сровняли с землей. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.
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На прощании с 16-летней Аленой М., погибшей при обрушении дома на ул. Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, стало плохо одному из подростков. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на похоронах. Упавшего на пол школьника подняли люди, которые стояли рядом. Затем его вывели на улицу и передали врачам. Это произошло в ритуальном комплексе «Реквием» на ул. Лесной. После отпевания все поехали на поминки в кафе. По данным URA.RU, Алену кремировали. ЧП произошло днем 1 августа. Пострадали десятки человек. Десять из них скончались, среди которых пятеро детей. После трагедии часть дома сровняли с землей. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.