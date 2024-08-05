На прощании с погибшей при обрушении дома в Нижнем Тагиле школьницей потребовалась скорая. Фото

Парню стало плохо на прощании с девочкой, погибшей под завалами в Нижнем Тагиле
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с погибшими полицейскими в Карачаево-Черкесии Антоном Валиковым и Андреем Артамоновым. Курган, прощание, гвоздики, цветы
На похороны пришли самые близкие погибшей Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

На прощании с 16-летней Аленой М., погибшей при обрушении дома на ул. Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, стало плохо одному из подростков. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на похоронах.

Упавшего на пол школьника подняли люди, которые стояли рядом. Затем его вывели на улицу и передали врачам. Это произошло в ритуальном комплексе «Реквием» на ул. Лесной. После отпевания все поехали на поминки в кафе. По данным URA.RU, Алену кремировали.

ЧП произошло днем 1 августа. Пострадали десятки человек. Десять из них скончались, среди которых пятеро детей. После трагедии часть дома сровняли с землей. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.

Прощание прошло в «Реквием»
Прощание прошло в «Реквием»
Фото:
В зале собрались родные, близкие и друзья
В зале собрались родные, близкие и друзья
Фото:
Алену кремировали
Алену кремировали
Фото:

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На прощании с 16-летней Аленой М., погибшей при обрушении дома на ул. Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, стало плохо одному из подростков. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на похоронах. Упавшего на пол школьника подняли люди, которые стояли рядом. Затем его вывели на улицу и передали врачам. Это произошло в ритуальном комплексе «Реквием» на ул. Лесной. После отпевания все поехали на поминки в кафе. По данным URA.RU, Алену кремировали. ЧП произошло днем 1 августа. Пострадали десятки человек. Десять из них скончались, среди которых пятеро детей. После трагедии часть дома сровняли с землей. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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