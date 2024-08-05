На прощании с погибшей при обрушении дома в Нижнем Тагиле школьницей потребовалась скорая. Фото

Парню стало плохо на прощании с девочкой, погибшей под завалами в Нижнем Тагиле

05 августа 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

На похороны пришли самые близкие погибшей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом На прощании с 16-летней Аленой М., погибшей при обрушении дома на ул. Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, стало плохо одному из подростков. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на похоронах. Упавшего на пол школьника подняли люди, которые стояли рядом. Затем его вывели на улицу и передали врачам. Это произошло в ритуальном комплексе «Реквием» на ул. Лесной. После отпевания все поехали на поминки в кафе. По данным URA.RU, Алену кремировали. ЧП произошло днем 1 августа. Пострадали десятки человек. Десять из них скончались, среди которых пятеро детей. После трагедии часть дома сровняли с землей. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете. Прощание прошло в «Реквием» Фото: Артем Нилов © URA.RU В зале собрались родные, близкие и друзья Фото: Артем Нилов © URA.RU Алену кремировали Фото: Артем Нилов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На прощании с 16-летней Аленой М., погибшей при обрушении дома на ул. Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, стало плохо одному из подростков. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на похоронах. Упавшего на пол школьника подняли люди, которые стояли рядом. Затем его вывели на улицу и передали врачам. Это произошло в ритуальном комплексе «Реквием» на ул. Лесной. После отпевания все поехали на поминки в кафе. По данным URA.RU, Алену кремировали. ЧП произошло днем 1 августа. Пострадали десятки человек. Десять из них скончались, среди которых пятеро детей. После трагедии часть дома сровняли с землей. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.