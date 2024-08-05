Европейские производители удобрений заявили, что РФ вытесняет их с рынка

FT: европейские производители удобрений призвали ввести пошлины в отношении РФ

05 августа 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Производители удобрений в Европе просят ввести пошлины на импорт из РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Производители удобрений в Европе обратились в Европейскую комиссию с жалобами на российских производителей. Они требуют ввода пошлин для России. Об этом рассказал генеральный директор компании SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр. «В этом месяце 14 производителей из ЕС обратились в Европейскую комиссию с призывом ввести карательные пошлины на российский импорт», — передает слова директора британская газета Financial Times . Причиной Цингр отмечает агрессивную стратегию снижения цен, которая привела к вытеснению европейских производителей удобрений. По данным издания, в обращении подчеркивается, что такая ситуация может негативно сказаться на продовольственной безопасности Европы. Ранее сообщалось, что Европа вынуждена закупать удобрения из России из-за своих же санкций. Европейское статистическое агентство сообщило, что российские производители значительно увеличили экспорт удобрений в страны Евросоюза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Производители удобрений в Европе обратились в Европейскую комиссию с жалобами на российских производителей. Они требуют ввода пошлин для России. Об этом рассказал генеральный директор компании SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр. «В этом месяце 14 производителей из ЕС обратились в Европейскую комиссию с призывом ввести карательные пошлины на российский импорт», — передает слова директора британская газета Financial Times. Причиной Цингр отмечает агрессивную стратегию снижения цен, которая привела к вытеснению европейских производителей удобрений. По данным издания, в обращении подчеркивается, что такая ситуация может негативно сказаться на продовольственной безопасности Европы. Ранее сообщалось, что Европа вынуждена закупать удобрения из России из-за своих же санкций. Европейское статистическое агентство сообщило, что российские производители значительно увеличили экспорт удобрений в страны Евросоюза.