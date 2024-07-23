ЕС вынужден закупать удобрения из РФ из-за своих же санкций

23 июля 2024 в 07:48 Размер текста - 17 +

ЕС нарастил закупку удобрений из России до 1,9 млн тонн, передает Eurostat Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские производители значительно увеличили объемы экспорта удобрений в страны Евросоюза в первые пять месяцев 2024 года. По данным Европейского статистического агентства Eurostat, поставки выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 1,9 миллиона тонн. «В денежном выражении экспорт вырос на 30% до 649,4 миллиона евро», — сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные Eurostat. В мае 2024 года рост поставок составил 17% в количественном выражении и 5% в стоимостном и составил 77,4 миллиона евро, по сравнению с маем прошлого года. Особенно заметно увеличение экспорта касается калийных и сложных удобрений. Так, поставки калийных удобрений в страны Евросоюза увеличились в четыре раза за пять месяцев год к году, а экспорт сложных удобрений вырос в два раза. Экспорт азотных удобрений также показал значительный рост — на 39% за пять месяцев. Среди европейских стран, покупающих удобрения в России, лидируют Польша, Франция, Германия и Италия. На них приходится более половины всех поставок удобрений в ЕС. Подобное является изменением тенденции по сравнению с 2023 годом, когда Евросоюз сократил импорт российских удобрений на 6%. Ранее европейские страны отказались от поставок сжиженный природный газ (СПГ) из России в связи наложенными санкциями. Однако позже глава госкорпорации «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что газ все же поступает во многие отказавшиеся от него страны. Так, в Австрию он поступает по транзиту через Украину. Польские власти также отметили, что российский СПГ завоевывает рынки Европы. В ноябре 2023 года ЕС нарастил поставки газа, скупив более половины общего количества энергоресурса РФ, чтобы пережить зиму. За прошлый год страны Европы приобрели газа на 6,1 миллиарда евро, передает ряд российских экспертов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские производители значительно увеличили объемы экспорта удобрений в страны Евросоюза в первые пять месяцев 2024 года. По данным Европейского статистического агентства Eurostat, поставки выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 1,9 миллиона тонн. «В денежном выражении экспорт вырос на 30% до 649,4 миллиона евро», — сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные Eurostat. В мае 2024 года рост поставок составил 17% в количественном выражении и 5% в стоимостном и составил 77,4 миллиона евро, по сравнению с маем прошлого года. Особенно заметно увеличение экспорта касается калийных и сложных удобрений. Так, поставки калийных удобрений в страны Евросоюза увеличились в четыре раза за пять месяцев год к году, а экспорт сложных удобрений вырос в два раза. Экспорт азотных удобрений также показал значительный рост — на 39% за пять месяцев. Среди европейских стран, покупающих удобрения в России, лидируют Польша, Франция, Германия и Италия. На них приходится более половины всех поставок удобрений в ЕС. Подобное является изменением тенденции по сравнению с 2023 годом, когда Евросоюз сократил импорт российских удобрений на 6%. Ранее европейские страны отказались от поставок сжиженный природный газ (СПГ) из России в связи наложенными санкциями. Однако позже глава госкорпорации «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что газ все же поступает во многие отказавшиеся от него страны. Так, в Австрию он поступает по транзиту через Украину. Польские власти также отметили, что российский СПГ завоевывает рынки Европы. В ноябре 2023 года ЕС нарастил поставки газа, скупив более половины общего количества энергоресурса РФ, чтобы пережить зиму. За прошлый год страны Европы приобрели газа на 6,1 миллиарда евро, передает ряд российских экспертов.