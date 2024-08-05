Эксперт Климанов раскрыл, на что потратят бюджет-2025

Правительство перекраивает расходы в проекте федерального бюджета — 2025 из-за увеличения числа национальных проектов с 14 до 19. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
«Каждый год бюджет чем-то уникален. В этом году особенно интересны изменения в структуре расходов и доходов. Происходит перекомпоновка национальных проектов. Они являются значимыми компонентами госпрограмм. Вместо 14 нацпроектов будет 19. Нацпроекты „встроены“ в государственные программы, и их изменение приводит к серьезному перераспределению финансирования. В отличие от прошлых лет в этом году перекомпоновка будет значительной», — рассказал эксперт.
По закону, правительство является единственным субъектом законодательной инициативы в части проекта федерального закона о бюджете, подчеркнул Климанов. «Никто другой не может быть автором этого законопроекта. В самом правительстве формируется бюджетная комиссия. Поскольку её возглавляет премьер-министр [Михаил Мишустин], подразумевается детальное обсуждение проекта бюджета в более узком составе», — сказал собеседник URA.RU.
В России изменилось налоговое законодательство и это «должно привести к увеличению доходов федерального бюджета». Эксперт отметил, что в годовом выражении оно составит более 2 трлн рублей, и под соответствующий объем доходов будут формироваться расходные обязательства.
«Учитывая, что бюджет уже несколько лет исполняется с дефицитом, нельзя резко увеличивать расходы. То есть, увеличение доходов не означает, что можно просто „раздувать“ расходы», — сказал эксперт.
По мнению собеседника URA.RU, в новых реалиях власти должны корректировать расходы бюджета с акцентом на обеспечение обороноспособности страны и решение социальных задач. «Необходимо найти механизмы, которые помогут стране адаптироваться к новым условиям и стимулировать рост экономики», — заявил Климанов.
В этом году снова пошли наверх нефтегазовые доходы из-за более высоких цен на нефть, чем в прошлом году, обратил внимание Климанов. «С одной стороны, опять-таки это можно рассматривать как позитивное начало. С другой стороны, оно должно просто быть неким сигналом к тому, что нужно проводить более активную экономическую политику в других секторах», — резюмировал Климанов.
Порядок формирования и исполнения бюджета регламентируется Бюджетным кодексом РФ. Проект бюджета должен быть разработан правительством к середине сентября и внесен в Госдуму до 1 октября. Депутаты должны рассмотреть документ в течение осенней сессии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.