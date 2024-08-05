05 августа 2024

Эксперт Климанов раскрыл, на что потратят бюджет-2025

Климанов поделился деталями проекта федерального бюджета на 2025 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство под руководством премьер-министра Михаила Мишустина разрабатывает проект федбюджета
Правительство под руководством премьер-министра Михаила Мишустина разрабатывает проект федбюджета Фото:

Правительство перекраивает расходы в проекте федерального бюджета — 2025 из-за увеличения числа национальных проектов с 14 до 19. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. 

«Каждый год бюджет чем-то уникален. В этом году особенно интересны изменения в структуре расходов и доходов. Происходит перекомпоновка национальных проектов. Они являются значимыми компонентами госпрограмм. Вместо 14 нацпроектов будет 19. Нацпроекты „встроены“ в государственные программы, и их изменение приводит к серьезному перераспределению финансирования. В отличие от прошлых лет в этом году перекомпоновка будет значительной», — рассказал эксперт. 

По закону, правительство является единственным субъектом законодательной инициативы в части проекта федерального закона о бюджете, подчеркнул Климанов. «Никто другой не может быть автором этого законопроекта. В самом правительстве формируется бюджетная комиссия. Поскольку её возглавляет премьер-министр [Михаил Мишустин], подразумевается детальное обсуждение проекта бюджета в более узком составе», — сказал собеседник URA.RU.

В России изменилось налоговое законодательство и это «должно привести к увеличению доходов федерального бюджета». Эксперт отметил, что в годовом выражении оно составит более 2 трлн рублей, и под соответствующий объем доходов будут формироваться расходные обязательства.

«Учитывая, что бюджет уже несколько лет исполняется с дефицитом, нельзя резко увеличивать расходы. То есть, увеличение доходов не означает, что можно просто „раздувать“ расходы», — сказал эксперт.

По мнению собеседника URA.RU, в новых реалиях власти должны корректировать расходы бюджета с акцентом на обеспечение обороноспособности страны и решение социальных задач. «Необходимо найти механизмы, которые помогут стране адаптироваться к новым условиям и стимулировать рост экономики», — заявил Климанов.

Эксперт Владимир Климанов отметил, что рост нефтегазовых доходов бюджета должен стимулировать более активную политику в других секторах
Эксперт Владимир Климанов отметил, что рост нефтегазовых доходов бюджета должен стимулировать более активную политику в других секторах
Фото:

В этом году снова пошли наверх нефтегазовые доходы из-за более высоких цен на нефть, чем в прошлом году, обратил внимание Климанов. «С одной стороны, опять-таки это можно рассматривать как позитивное начало. С другой стороны, оно должно просто быть неким сигналом к тому, что нужно проводить более активную экономическую политику в других секторах», — резюмировал Климанов.

Порядок формирования и исполнения бюджета регламентируется Бюджетным кодексом РФ. Проект бюджета должен быть разработан правительством к середине сентября и внесен в Госдуму до 1 октября. Депутаты должны рассмотреть документ в течение осенней сессии. 

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Правительство перекраивает расходы в проекте федерального бюджета — 2025 из-за увеличения числа национальных проектов с 14 до 19. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.  «Каждый год бюджет чем-то уникален. В этом году особенно интересны изменения в структуре расходов и доходов. Происходит перекомпоновка национальных проектов. Они являются значимыми компонентами госпрограмм. Вместо 14 нацпроектов будет 19. Нацпроекты „встроены“ в государственные программы, и их изменение приводит к серьезному перераспределению финансирования. В отличие от прошлых лет в этом году перекомпоновка будет значительной», — рассказал эксперт.  По закону, правительство является единственным субъектом законодательной инициативы в части проекта федерального закона о бюджете, подчеркнул Климанов. «Никто другой не может быть автором этого законопроекта. В самом правительстве формируется бюджетная комиссия. Поскольку её возглавляет премьер-министр [Михаил Мишустин], подразумевается детальное обсуждение проекта бюджета в более узком составе», — сказал собеседник URA.RU. В России изменилось налоговое законодательство и это «должно привести к увеличению доходов федерального бюджета». Эксперт отметил, что в годовом выражении оно составит более 2 трлн рублей, и под соответствующий объем доходов будут формироваться расходные обязательства. По мнению собеседника URA.RU, в новых реалиях власти должны корректировать расходы бюджета с акцентом на обеспечение обороноспособности страны и решение социальных задач. «Необходимо найти механизмы, которые помогут стране адаптироваться к новым условиям и стимулировать рост экономики», — заявил Климанов. В этом году снова пошли наверх нефтегазовые доходы из-за более высоких цен на нефть, чем в прошлом году, обратил внимание Климанов. «С одной стороны, опять-таки это можно рассматривать как позитивное начало. С другой стороны, оно должно просто быть неким сигналом к тому, что нужно проводить более активную экономическую политику в других секторах», — резюмировал Климанов. Порядок формирования и исполнения бюджета регламентируется Бюджетным кодексом РФ. Проект бюджета должен быть разработан правительством к середине сентября и внесен в Госдуму до 1 октября. Депутаты должны рассмотреть документ в течение осенней сессии. 
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