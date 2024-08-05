Путин объединил все уровни власти ради одной задачи

Президент указал Матвиенко и Володину, на что нужно заложить деньги в первую очередь

05 августа 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин определил, куда будут тратиться государственные деньги в 2025 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стабильное обеспечение армии вооружением и техникой, амуницией президент Владимир Путин определил одним из основных приоритетов госбюджета на 2025 год. Эти установки Путин озвучил на встрече со спикерами Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Госдумы Вячеславом Володиным. Как пояснили URA.RU эксперты, если раньше расходы на оборонку вызывали немало споров, сейчас даже у парламентской оппозиции возражений нет. Не дать денег армии и ОПК — равносильно поражению на фронте, объясняют аналитики. Встреча президента со спикерами Совета Федерации и Госдумы прошла по окончанию весенней сессии. Путин поблагодарил Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина, всех сенаторов и депутатов за «огромный объем проделанной работы». «Вопросы решались весьма оперативно, в тесном контакте с правительством. Это и чисто экономические вопросы, и вопросы социального блока. 331 закон», — отметил глава государства. Спикеры верхней и нижней палат российского парламента сегодня вместе пришли на доклад к президенту Фото: Владимир Андреев © URA.RU Каждый из спикеров подробнее рассказал об итогах. Матвиенко воспользовалась ситуацией и предложила Путину отправлять в санатории Минобороны вместе с участниками СВО их жен. «Они [бойцы] говорят: нам же нужна не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая; разрешите, чтобы жены с нами могли отдыхать в санатории», — поделилась спикер Совфеда своими разговорами с военными. Путин заулыбался. «[Жены] Это самые лучшие специалисты-психологи», — заметил он. Новость по теме Путин обозначил главный приоритет для работы парламента осенью Выслушав отчеты спикеров, Путин дал понять, что принял их к сведению, а установки дал уже на будущую осеннюю сессию. «Главная задача всех ветвей власти, в том числе парламента, в том, чтобы обеспечить интересы наших людей. Законодательная деятельность должна создавать условия для дальнейшего стабильного, устойчивого развития экономики, на базе которой должны решаться и социальные вопросы», — сказал президент. Ключевыми остаются вопросы безопасности. «Это стабильное функционирование Вооруженных Сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, вооружений, боеприпасами, поддержка наших ребят, которые на линии фронта, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью и здоровьем для защиты интересов нашего государства, и членов их семей, — заявил Путин. — Вот это все будет приоритетом для будущей работы парламента уже в осеннюю сессию». Поддержка участников СВО — одно из главных направлений госбюджета-2025 Фото: Сергей Русанов © URA.RU Несмотря на то, что депутаты и сенаторы ушли на каникулы, Путин фактически уже сейчас очертил для них основное направление работы на осень. Слова президента, пояснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский, «прямо связаны с процессом формирования федерального бюджета», который уже идет в правительстве, а осенью к нему подключатся депутаты. «В документе, конечно, будут статьи расходов на оборонку, на гособоронзаказ, на выплаты участникам СВО и их семьям — все это нужно учитывать. Поэтому акценты, расставленные президентом в разговоре со спикерами, понятны. С правительством он наверняка уже все вопросы обговорил, основные параметры выбраны, теперь — дело за депутатами и сенаторами», — пояснил политолог. По словам члена бюджетного комитета Госдумы Оксаны Дмитриевой, ожидать каких-то разногласий среди фракций по статьям расходов, которые обозначил президент, не стоит, так как «приоритеты очевидны». Особенно в текущих условиях, когда идет военная спецоперация, и армии постоянно требуется новое вооружение, материальное оснащение и т. д. Поставки техники и вооружений в армию, в зону СВО должны быть бесперебойными, поставил задачу президент Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кроме того, подчеркнула Дмитриева, очевидно, что расходы государства на оборону подтянули за собой и другие отрасли промышленности. «В совокупности военные расходы оказывают благоприятное воздействие на экономику. Вознаграждение участников СВО, помощь их семьям повлекло повышение их платежеспособности, а это — спрос на жилье, на продукцию отечественного производства, причем не только в Москве или Петербурге, а по всей стране. Развитие военной промышленности тянет за собой всю обрабатывающую отрасль. Это мультипликатор: за последние два года за счет СВО и санкций во всех регионах появилось очень много новых производств, а выручка действующих предприятий ОПК выросла в разы», — отметила Дмитриева. В той ситуации, в какой оказалась Россия — СВО, санкции, — вряд ли в парламенте найдутся противники установок, данных президентом, даже среди оппозиции, подтверждают эксперты. «Даже оппоненты власти понимают, что в противном случае все закончится поражением на фронте, — пояснил URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. — Это надо быть полным врагом России, чтобы не поддержать такие установки. А таких даже среди оппозиции немного. Ведь поражение на фронте скажется на всем, вплоть, условно, до молочных кухонь. Сейчас вопрос в том, чтобы этот колоссальный впрыск в экономику пошел на пользу, потому что экономика от этого стала более современной». Опрошенные URA.RU эксперты говорят, что уровень консолидации в парламенте, в отношениях парламента и правительства как никогда высокий. По словам политолога Шпунта, нет «ни одного конфликтного поля между Госдумой и правительством». Статья по теме Путин дал особые полномочия Ковальчуку в борьбе с коррупцией Это — своего рода сигнал западному истеблишменту, не оставляющим надежды на раскол в российском обществе и в политических элитах, подчеркивает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Раскачка общественно-политической ситуации в любой стране всегда начинается с роста противоречий между парламентом и правительством. Фактически, конфликт между ветвями власти является индикатором кризисной ситуации в стране. В Вашингтоне это знают, поэтому российский президент стремится в очередной раз продемонстрировать полное совпадение позиций по всем ключевым вопросам между главными институтами власти в России», — заключил Орлов. 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Стабильное обеспечение армии вооружением и техникой, амуницией президент Владимир Путин определил одним из основных приоритетов госбюджета на 2025 год. Эти установки Путин озвучил на встрече со спикерами Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Госдумы Вячеславом Володиным. Как пояснили URA.RU эксперты, если раньше расходы на оборонку вызывали немало споров, сейчас даже у парламентской оппозиции возражений нет. Не дать денег армии и ОПК — равносильно поражению на фронте, объясняют аналитики. Встреча президента со спикерами Совета Федерации и Госдумы прошла по окончанию весенней сессии. Путин поблагодарил Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина, всех сенаторов и депутатов за «огромный объем проделанной работы». «Вопросы решались весьма оперативно, в тесном контакте с правительством. Это и чисто экономические вопросы, и вопросы социального блока. 331 закон», — отметил глава государства. Каждый из спикеров подробнее рассказал об итогах. Матвиенко воспользовалась ситуацией и предложила Путину отправлять в санатории Минобороны вместе с участниками СВО их жен. «Они [бойцы] говорят: нам же нужна не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая; разрешите, чтобы жены с нами могли отдыхать в санатории», — поделилась спикер Совфеда своими разговорами с военными. Выслушав отчеты спикеров, Путин дал понять, что принял их к сведению, а установки дал уже на будущую осеннюю сессию. «Главная задача всех ветвей власти, в том числе парламента, в том, чтобы обеспечить интересы наших людей. Законодательная деятельность должна создавать условия для дальнейшего стабильного, устойчивого развития экономики, на базе которой должны решаться и социальные вопросы», — сказал президент. Ключевыми остаются вопросы безопасности. «Это стабильное функционирование Вооруженных Сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, вооружений, боеприпасами, поддержка наших ребят, которые на линии фронта, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью и здоровьем для защиты интересов нашего государства, и членов их семей, — заявил Путин. — Вот это все будет приоритетом для будущей работы парламента уже в осеннюю сессию». Несмотря на то, что депутаты и сенаторы ушли на каникулы, Путин фактически уже сейчас очертил для них основное направление работы на осень. Слова президента, пояснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский, «прямо связаны с процессом формирования федерального бюджета», который уже идет в правительстве, а осенью к нему подключатся депутаты. «В документе, конечно, будут статьи расходов на оборонку, на гособоронзаказ, на выплаты участникам СВО и их семьям — все это нужно учитывать. Поэтому акценты, расставленные президентом в разговоре со спикерами, понятны. С правительством он наверняка уже все вопросы обговорил, основные параметры выбраны, теперь — дело за депутатами и сенаторами», — пояснил политолог. По словам члена бюджетного комитета Госдумы Оксаны Дмитриевой, ожидать каких-то разногласий среди фракций по статьям расходов, которые обозначил президент, не стоит, так как «приоритеты очевидны». Особенно в текущих условиях, когда идет военная спецоперация, и армии постоянно требуется новое вооружение, материальное оснащение и т. д. Кроме того, подчеркнула Дмитриева, очевидно, что расходы государства на оборону подтянули за собой и другие отрасли промышленности. «В совокупности военные расходы оказывают благоприятное воздействие на экономику. Вознаграждение участников СВО, помощь их семьям повлекло повышение их платежеспособности, а это — спрос на жилье, на продукцию отечественного производства, причем не только в Москве или Петербурге, а по всей стране. Развитие военной промышленности тянет за собой всю обрабатывающую отрасль. Это мультипликатор: за последние два года за счет СВО и санкций во всех регионах появилось очень много новых производств, а выручка действующих предприятий ОПК выросла в разы», — отметила Дмитриева. В той ситуации, в какой оказалась Россия — СВО, санкции, — вряд ли в парламенте найдутся противники установок, данных президентом, даже среди оппозиции, подтверждают эксперты. «Даже оппоненты власти понимают, что в противном случае все закончится поражением на фронте, — пояснил URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. — Опрошенные URA.RU эксперты говорят, что уровень консолидации в парламенте, в отношениях парламента и правительства как никогда высокий. По словам политолога Шпунта, нет «ни одного конфликтного поля между Госдумой и правительством». Это — своего рода сигнал западному истеблишменту, не оставляющим надежды на раскол в российском обществе и в политических элитах, подчеркивает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Раскачка общественно-политической ситуации в любой стране всегда начинается с роста противоречий между парламентом и правительством. Фактически, конфликт между ветвями власти является индикатором кризисной ситуации в стране. В Вашингтоне это знают, поэтому российский президент стремится в очередной раз продемонстрировать полное совпадение позиций по всем ключевым вопросам между главными институтами власти в России», — заключил Орлов.