Reuters назвало вероятного кандидата в вице-президенты Камалы Харрис

Reuters: вероятными кандидатами в вице-президенты Харрис являются Шапиро и Уолц

05 августа 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

Камала Харрис выбирает кандидата в вице-президента США Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выбирает кандидата в вице-президенты. Сейчас ее выбор встал между губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и губернатором Миннесоты Тимом Уолцем, сообщает агентство Reuters. «Кандидат в президенты [США] от Демократической партии Камала Харрис сузила круг поиска кандидата в вице-президенты до двух финалистов, губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Миннесоты Тима Уолца», — пишет Reuters . Ожидается, что Харрис расскажет о своем выборе перед первым запланированным выступлением в Университете Темпл во вторник, 6 августа. Ранее вице-президент США Камала Харрис стала официальным кандидатом на пост главы страны. Если Харрис победит, то станет первой женщиной президентом Штатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выбирает кандидата в вице-президенты. Сейчас ее выбор встал между губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и губернатором Миннесоты Тимом Уолцем, сообщает агентство Reuters. «Кандидат в президенты [США] от Демократической партии Камала Харрис сузила круг поиска кандидата в вице-президенты до двух финалистов, губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Миннесоты Тима Уолца», — пишет Reuters. Ожидается, что Харрис расскажет о своем выборе перед первым запланированным выступлением в Университете Темпл во вторник, 6 августа. Ранее вице-президент США Камала Харрис стала официальным кандидатом на пост главы страны. Если Харрис победит, то станет первой женщиной президентом Штатов.