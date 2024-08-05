Reuters назвало вероятного кандидата в вице-президенты Камалы Харрис

Reuters: вероятными кандидатами в вице-президенты Харрис являются Шапиро и Уолц
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Камала Харрис выбирает кандидата в вице-президента США Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выбирает кандидата в вице-президенты. Сейчас ее выбор встал между губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и губернатором Миннесоты Тимом Уолцем, сообщает агентство Reuters.

«Кандидат в президенты [США] от Демократической партии Камала Харрис сузила круг поиска кандидата в вице-президенты до двух финалистов, губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Миннесоты Тима Уолца», — пишет Reuters. Ожидается, что Харрис расскажет о своем выборе перед первым запланированным выступлением в Университете Темпл во вторник, 6 августа.

Ранее вице-президент США Камала Харрис стала официальным кандидатом на пост главы страны. Если Харрис победит, то станет первой женщиной президентом Штатов.

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Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выбирает кандидата в вице-президенты. Сейчас ее выбор встал между губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и губернатором Миннесоты Тимом Уолцем, сообщает агентство Reuters. «Кандидат в президенты [США] от Демократической партии Камала Харрис сузила круг поиска кандидата в вице-президенты до двух финалистов, губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Миннесоты Тима Уолца», — пишет Reuters. Ожидается, что Харрис расскажет о своем выборе перед первым запланированным выступлением в Университете Темпл во вторник, 6 августа. Ранее вице-президент США Камала Харрис стала официальным кандидатом на пост главы страны. Если Харрис победит, то станет первой женщиной президентом Штатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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