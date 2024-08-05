Подполье сообщило об уничтожении боевиков «Правого сектора»* под Николаевом

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Подполье заявило об ударе по украинским боевикам Фото:
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Российские войска уничтожили пункт дислокации боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Правый сектор». Об этом сообщили в проросийском подполье.

«Прилет в Степовое. Минут 15 назад. По пункту временной дислокации прилет. Там „Правый сектор“ был», — рассказал координатор подполья Сергей Лебедев. Его слова передает ТАСС. Подпольщик уточнил, что в результате удара погибло много террористов.

*«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.

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Российские войска уничтожили пункт дислокации боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Правый сектор». Об этом сообщили в проросийском подполье. «Прилет в Степовое. Минут 15 назад. По пункту временной дислокации прилет. Там „Правый сектор“ был», — рассказал координатор подполья Сергей Лебедев. Его слова передает ТАСС. Подпольщик уточнил, что в результате удара погибло много террористов. *«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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