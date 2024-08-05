Подполье сообщило об уничтожении боевиков «Правого сектора»* под Николаевом

05 августа 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

Подполье заявило об ударе по украинским боевикам Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска уничтожили пункт дислокации боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Правый сектор». Об этом сообщили в проросийском подполье. «Прилет в Степовое. Минут 15 назад. По пункту временной дислокации прилет. Там „Правый сектор“ был», — рассказал координатор подполья Сергей Лебедев. Его слова передает ТАСС. Подпольщик уточнил, что в результате удара погибло много террористов. *«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска уничтожили пункт дислокации боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Правый сектор». Об этом сообщили в проросийском подполье. «Прилет в Степовое. Минут 15 назад. По пункту временной дислокации прилет. Там „Правый сектор“ был», — рассказал координатор подполья Сергей Лебедев. Его слова передает ТАСС. Подпольщик уточнил, что в результате удара погибло много террористов. *«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.