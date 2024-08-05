Подполье сообщило об уничтожении боевиков «Правого сектора»* под Николаевом

Подполье заявило об ударе по украинским боевикам
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска уничтожили пункт дислокации боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Правый сектор». Об этом сообщили в проросийском подполье.
«Прилет в Степовое. Минут 15 назад. По пункту временной дислокации прилет. Там „Правый сектор“ был», — рассказал координатор подполья Сергей Лебедев. Его слова передает ТАСС. Подпольщик уточнил, что в результате удара погибло много террористов.
*«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.
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