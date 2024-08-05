Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке с 6 августа

Сбербанк повысит ставку для покупки квартиры на вторичном рынке до 20%

06 августа 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

Сбербанк с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке с 6 августа, минимальные составят 20%. Решение принято в связи с повышением ключевой ставки Банком России. «С 6 августа 2024 года Сбербанк повышает ставки по жилищным кредитам на „Домклик“ в связи с решением Банка России от 26 июля 2024 года повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых», — сообщила пресс-служба банка. Ее слова передает РИА Новости. Уточняется, что минимальный размер процентной ставки на вторичном рынке составит 20% с учетом применения страхования жизни, использования витрины «Домклика» для покупки недвижимости, акции «Ипотека плюс», сервиса «Юридической проверки и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости. Также на 0,6 процентных пункта будут увеличены ставки по программе «Строительство жилого дома» в случае внесения первого взноса менее 30%. На 1,1 процентных пункта, если взнос составляет 30% и более. По заявкам, принятым до 6 августа для клиентов будут действовать прежние условия кредитования, уточнили в пресс-службе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке с 6 августа, минимальные составят 20%. Решение принято в связи с повышением ключевой ставки Банком России. «С 6 августа 2024 года Сбербанк повышает ставки по жилищным кредитам на „Домклик“ в связи с решением Банка России от 26 июля 2024 года повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых», — сообщила пресс-служба банка. Ее слова передает РИА Новости. Уточняется, что минимальный размер процентной ставки на вторичном рынке составит 20% с учетом применения страхования жизни, использования витрины «Домклика» для покупки недвижимости, акции «Ипотека плюс», сервиса «Юридической проверки и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости. Также на 0,6 процентных пункта будут увеличены ставки по программе «Строительство жилого дома» в случае внесения первого взноса менее 30%. На 1,1 процентных пункта, если взнос составляет 30% и более. По заявкам, принятым до 6 августа для клиентов будут действовать прежние условия кредитования, уточнили в пресс-службе.