05 августа 2024

В ЯНАО повысилась средняя стоимость квадратного метра вторички

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Екатеринбург, балконы, окна, вторичное жилье, вторичка
Средняя стоимость квадратного метра вторички в ЯНАО составила 153 817 рублей Фото:

Средняя стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в ЯНАО составила 153 817 рублей. Это на 1 045 рублей больше, чем месяцем ранее, следует из рейтинга сервиса «Домклик».

«Средняя стоимость квадратного метра: 153 817 рублей. Прирост: 1 045 рублей», — написано на сайте.

При этом, самая низкая стоимость в Надыме (100 195), Муравленко (114 448) и Лабытнанги (121 143). Самая высокая — в Салехарде (192 061), Новом Уренгое (184 359), Губкинском (150 898) и Ноябрьске (142 272).

В июне URA.RU писало, что средняя цена за квадратный метр вторичного жилья в ЯНАО за год выросла на 6%. Стоимость квадратного метра в новостройках выросла за год на треть.

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Средняя стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в ЯНАО составила 153 817 рублей. Это на 1 045 рублей больше, чем месяцем ранее, следует из рейтинга сервиса «Домклик». «Средняя стоимость квадратного метра: 153 817 рублей. Прирост: 1 045 рублей», — написано на сайте. При этом, самая низкая стоимость в Надыме (100 195), Муравленко (114 448) и Лабытнанги (121 143). Самая высокая — в Салехарде (192 061), Новом Уренгое (184 359), Губкинском (150 898) и Ноябрьске (142 272). В июне URA.RU писало, что средняя цена за квадратный метр вторичного жилья в ЯНАО за год выросла на 6%. Стоимость квадратного метра в новостройках выросла за год на треть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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