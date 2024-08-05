В ЯНАО повысилась средняя стоимость квадратного метра вторички

Средняя стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в ЯНАО составила 153 817 рублей. Это на 1 045 рублей больше, чем месяцем ранее, следует из рейтинга сервиса «Домклик».
«Средняя стоимость квадратного метра: 153 817 рублей. Прирост: 1 045 рублей», — написано на сайте.
При этом, самая низкая стоимость в Надыме (100 195), Муравленко (114 448) и Лабытнанги (121 143). Самая высокая — в Салехарде (192 061), Новом Уренгое (184 359), Губкинском (150 898) и Ноябрьске (142 272).
В июне URA.RU писало, что средняя цена за квадратный метр вторичного жилья в ЯНАО за год выросла на 6%. Стоимость квадратного метра в новостройках выросла за год на треть.
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Средняя стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в ЯНАО составила 153 817 рублей. Это на 1 045 рублей больше, чем месяцем ранее, следует из рейтинга сервиса «Домклик». «Средняя стоимость квадратного метра: 153 817 рублей. Прирост: 1 045 рублей», — написано на сайте. При этом, самая низкая стоимость в Надыме (100 195), Муравленко (114 448) и Лабытнанги (121 143). Самая высокая — в Салехарде (192 061), Новом Уренгое (184 359), Губкинском (150 898) и Ноябрьске (142 272). В июне URA.RU писало, что средняя цена за квадратный метр вторичного жилья в ЯНАО за год выросла на 6%. Стоимость квадратного метра в новостройках выросла за год на треть.