Курьер телефонных мошенников в ХМАО сама оказалась жертвой

06 августа 2024 в 04:06 Размер текста - 17 +

Югорчанка думала, что помогает пенсионерке спасти деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО 82-летняя пенсионерка перевела телефонным мошенникам почти миллион рублей, а еще миллион отдала женщине-курьеру. Сотрудники регионального МВД сразу же начали поиски «пособницы» аферистов, но она тоже оказалась жертвой. «Обратилась 82-летняя местная жительница, которая стала жертвой обмана. Она сообщила, что по указаниям „сотрудника Центробанка“ перевела 953 тысячи рублей на неустановленные счета, а также передала миллион рублей женщине — курьеру… В короткие сроки личность женщины была установлена. Ей оказалась 69-летняя местная жительница. В ходе проверочных мероприятий стражам правопорядка стало известно, что югорчанку тоже обманули мошенники», — написано на сайте ГУ МВД России по ХМАО. Женщина-курьер сама перевела мошенникам почти 2,5 миллиона рублей, а также чуть не лишилась квартиры. Когда она забирала деньги у 82-летней югорчанки, то думала, что помогает спасти ей ее средства. Ранее URA.RU сообщало, что полиция Ханты-Мансийска разыскивает подельницу мошенников, которые обманули пенсионерку на 2,5 миллиона рублей. Они встретились в центре города в парке Бориса Лосева для передачи денег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО 82-летняя пенсионерка перевела телефонным мошенникам почти миллион рублей, а еще миллион отдала женщине-курьеру. Сотрудники регионального МВД сразу же начали поиски «пособницы» аферистов, но она тоже оказалась жертвой. «Обратилась 82-летняя местная жительница, которая стала жертвой обмана. Она сообщила, что по указаниям „сотрудника Центробанка“ перевела 953 тысячи рублей на неустановленные счета, а также передала миллион рублей женщине — курьеру… В короткие сроки личность женщины была установлена. Ей оказалась 69-летняя местная жительница. В ходе проверочных мероприятий стражам правопорядка стало известно, что югорчанку тоже обманули мошенники», — написано на сайте ГУ МВД России по ХМАО. Женщина-курьер сама перевела мошенникам почти 2,5 миллиона рублей, а также чуть не лишилась квартиры. Когда она забирала деньги у 82-летней югорчанки, то думала, что помогает спасти ей ее средства. Ранее URA.RU сообщало, что полиция Ханты-Мансийска разыскивает подельницу мошенников, которые обманули пенсионерку на 2,5 миллиона рублей. Они встретились в центре города в парке Бориса Лосева для передачи денег.