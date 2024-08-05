05 августа 2024

Курьер телефонных мошенников в ХМАО сама оказалась жертвой

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанка думала, что помогает пенсионерке спасти деньги Фото:

В ХМАО 82-летняя пенсионерка перевела телефонным мошенникам почти миллион рублей, а еще миллион отдала женщине-курьеру. Сотрудники регионального МВД сразу же начали поиски «пособницы» аферистов, но она тоже оказалась жертвой.

«Обратилась 82-летняя местная жительница, которая стала жертвой обмана. Она сообщила, что по указаниям „сотрудника Центробанка“ перевела 953 тысячи рублей на неустановленные счета, а также передала миллион рублей женщине — курьеру… В короткие сроки личность женщины была установлена. Ей оказалась 69-летняя местная жительница. В ходе проверочных мероприятий стражам правопорядка стало известно, что югорчанку тоже обманули мошенники», — написано на сайте ГУ МВД России по ХМАО.

Женщина-курьер сама перевела мошенникам почти 2,5 миллиона рублей, а также чуть не лишилась квартиры. Когда она забирала деньги у 82-летней югорчанки, то думала, что помогает спасти ей ее средства.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция Ханты-Мансийска разыскивает подельницу мошенников, которые обманули пенсионерку на 2,5 миллиона рублей. Они встретились в центре города в парке Бориса Лосева для передачи денег.

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В ХМАО 82-летняя пенсионерка перевела телефонным мошенникам почти миллион рублей, а еще миллион отдала женщине-курьеру. Сотрудники регионального МВД сразу же начали поиски «пособницы» аферистов, но она тоже оказалась жертвой. «Обратилась 82-летняя местная жительница, которая стала жертвой обмана. Она сообщила, что по указаниям „сотрудника Центробанка“ перевела 953 тысячи рублей на неустановленные счета, а также передала миллион рублей женщине — курьеру… В короткие сроки личность женщины была установлена. Ей оказалась 69-летняя местная жительница. В ходе проверочных мероприятий стражам правопорядка стало известно, что югорчанку тоже обманули мошенники», — написано на сайте ГУ МВД России по ХМАО. Женщина-курьер сама перевела мошенникам почти 2,5 миллиона рублей, а также чуть не лишилась квартиры. Когда она забирала деньги у 82-летней югорчанки, то думала, что помогает спасти ей ее средства. Ранее URA.RU сообщало, что полиция Ханты-Мансийска разыскивает подельницу мошенников, которые обманули пенсионерку на 2,5 миллиона рублей. Они встретились в центре города в парке Бориса Лосева для передачи денег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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