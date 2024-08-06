Bloomberg уволило журналиста, который слил информацию об обмене между США и Россией

Главред Bloomberg уволил автора материала об освобождении Гершковича и других

06 августа 2024 в 08:46 Размер текста - 17 +

Один из журналистов Bloomberg был уволен за нарушение эмбарго на публикацию новости об обмене между США и Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными Американское агентство Bloomberg уволило автора материалов, который преждевременно опубликовал статью о масштабном обмене заключенных между Западом и Россией. Об этом сообщил главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт в своем письме. «Даже если наш материал, к счастью, никак на [обмен заключенными] не повлиял, это было явным нарушением редакционных стандартов», — заявил Джон Миклетвейт. Его слова передает CNN . Миклетвейт добавил, что преждевременная публикация могла поставить под угрозу согласованный обмен между Западом и Россией. По данным источника CNN, была уволена репортер Дженнифер Джейкобс. Она нарушила эмбарго и опубликовала статью за несколько часов до самого обмена в Анкаре. В четверг, 1 августа состоялся исторический обмен между США и Россией. На родину вернулись восемь граждан, задержанных в странах НАТО. В США были отправлены бывший американский морской пехотинец Пол Уилан и американский журналист Эван Гершкович, Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американское агентство Bloomberg уволило автора материалов, который преждевременно опубликовал статью о масштабном обмене заключенных между Западом и Россией. Об этом сообщил главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт в своем письме. «Даже если наш материал, к счастью, никак на [обмен заключенными] не повлиял, это было явным нарушением редакционных стандартов», — заявил Джон Миклетвейт. Его слова передает CNN. Миклетвейт добавил, что преждевременная публикация могла поставить под угрозу согласованный обмен между Западом и Россией. По данным источника CNN, была уволена репортер Дженнифер Джейкобс. Она нарушила эмбарго и опубликовала статью за несколько часов до самого обмена в Анкаре. В четверг, 1 августа состоялся исторический обмен между США и Россией. На родину вернулись восемь граждан, задержанных в странах НАТО. В США были отправлены бывший американский морской пехотинец Пол Уилан и американский журналист Эван Гершкович,