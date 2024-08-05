После взрыва дома в Нижнем Тагиле задержаны три слесаря-газовика

В Нижнем Тагиле сотрудники СКР задержали трех сотрудников службы газового хозяйства «Газэкс». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.
«Накануне вечером [5 августа] следственным комитетом были задержаны три слесаря „Газэкса“. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — „Выполнение работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе свердловского управления СКР не прокомментировали вопрос о задержании газовиков.
Обрушение дома №81 в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. Предположительно, причина — взрыв бытового газа. Погибло 10 человек, из которых пятеро детей. После трагедии представители газовой службы дали официальный комментарий. «Плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной», — заявляли в компании. Более подробно о происшествии, — в сюжете URA.RU.
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