После взрыва дома в Нижнем Тагиле задержаны три слесаря-газовика

06 августа 2024 в 08:51 Размер текста - 17 +

Следователи ищут виновных в гибели 10 человек во время обрушения Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Нижнем Тагиле сотрудники СКР задержали трех сотрудников службы газового хозяйства «Газэкс». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Накануне вечером [5 августа] следственным комитетом были задержаны три слесаря „Газэкса“. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — „Выполнение работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе свердловского управления СКР не прокомментировали вопрос о задержании газовиков. Обрушение дома №81 в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. Предположительно, причина — взрыв бытового газа. Погибло 10 человек, из которых пятеро детей. После трагедии представители газовой службы дали официальный комментарий. «Плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной», — заявляли в компании. Более подробно о происшествии, — в сюжете URA.RU. Газовиков подозревают в халатности, из-за которой погибли люди Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле сотрудники СКР задержали трех сотрудников службы газового хозяйства «Газэкс». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Накануне вечером [5 августа] следственным комитетом были задержаны три слесаря „Газэкса“. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — „Выполнение работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе свердловского управления СКР не прокомментировали вопрос о задержании газовиков. Обрушение дома №81 в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. Предположительно, причина — взрыв бытового газа. Погибло 10 человек, из которых пятеро детей. После трагедии представители газовой службы дали официальный комментарий. «Плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной», — заявляли в компании. Более подробно о происшествии, — в сюжете URA.RU.