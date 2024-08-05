05 августа 2024

После взрыва дома в Нижнем Тагиле задержаны три слесаря-газовика

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, ликвидация, сибирская 81
Следователи ищут виновных в гибели 10 человек во время обрушения Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле сотрудники СКР задержали трех сотрудников службы газового хозяйства «Газэкс». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

«Накануне вечером [5 августа] следственным комитетом были задержаны три слесаря „Газэкса“. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — „Выполнение работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе свердловского управления СКР не прокомментировали вопрос о задержании газовиков.

Обрушение дома №81 в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. Предположительно, причина — взрыв бытового газа. Погибло 10 человек, из которых пятеро детей. После трагедии представители газовой службы дали официальный комментарий. «Плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной», — заявляли в компании. Более подробно о происшествии, — в сюжете URA.RU.

Газовиков подозревают в халатности, из-за которой погибли люди
Газовиков подозревают в халатности, из-за которой погибли люди
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В Нижнем Тагиле сотрудники СКР задержали трех сотрудников службы газового хозяйства «Газэкс». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Накануне вечером [5 августа] следственным комитетом были задержаны три слесаря „Газэкса“. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — „Выполнение работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе свердловского управления СКР не прокомментировали вопрос о задержании газовиков. Обрушение дома №81 в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. Предположительно, причина — взрыв бытового газа. Погибло 10 человек, из которых пятеро детей. После трагедии представители газовой службы дали официальный комментарий. «Плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной», — заявляли в компании. Более подробно о происшествии, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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