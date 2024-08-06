Electrek: в Техасе произошла первая авария Tesla Cybertruck с летальным исходом

06 августа 2024 в 09:03 Размер текста - 17 +

Tesla Cybertruck загорелась после столкновения с бетонной трубой, водитель погиб, пишет Electrek Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В США в Техасе произошла авария с электромобилем-пикапом Tesla Cybertruck. В результате нее погиб водитель, сообщает Electrek. «Авария произошла прошлой ночью в округе Чамберс, штат Техас. Cybertruck по неизвестной причине потерял управление, съехал с дороги и врезался в бетонную водопропускную трубу», — пишет издание . После произошедшего автомобиль загорелся. Не уточняется, были ли в машине другие люди, помимо погибшего водителя. Департамент общественной безопасности Техаса проводит расследование по факту ДТП. На месте также работают спасатели и сотрудники полиции. Первая авария с Tesla Cybertruck произошла в Калифорнии в районе Пало-Альто. Автомобиль столкнулся с Toyota Corolla. В ДТП никто из находящихся в транспортных средствах не пострадал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США в Техасе произошла авария с электромобилем-пикапом Tesla Cybertruck. В результате нее погиб водитель, сообщает Electrek. «Авария произошла прошлой ночью в округе Чамберс, штат Техас. Cybertruck по неизвестной причине потерял управление, съехал с дороги и врезался в бетонную водопропускную трубу», — пишет издание. После произошедшего автомобиль загорелся. Не уточняется, были ли в машине другие люди, помимо погибшего водителя. Департамент общественной безопасности Техаса проводит расследование по факту ДТП. На месте также работают спасатели и сотрудники полиции. Первая авария с Tesla Cybertruck произошла в Калифорнии в районе Пало-Альто. Автомобиль столкнулся с Toyota Corolla. В ДТП никто из находящихся в транспортных средствах не пострадал.