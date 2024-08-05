05 августа 2024

В челябинском нацпарке выросли грибы оленьи рожки из Красной книги. Фото

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, облака, небо, заповедник, природа, зигальга, горы, национальный парк зигальга, хребет зигальга
На Зигальге оленьи рожки встретили впервые Фото:

В нацпарке «Зигльга» Катав-Ивановского района (Челябинская облсть) выросли грибы оленьи рожки, занесенные в Красную книгу. Как 6 августа рассказали в пресс-службе учреждения, гриб обнаружили в парке впервые.

«Оленей в нацпарке „Зигальга“ нет, а вот оленьи рожки, оказывается, есть. Оленьи рожки — это народное название рамарии желтой, гриба, который занесен в Красную книгу и обнаружен на Зигальге впервые», — заявили в нацпарке.

Гриб известен в других регионах, таких как Дальний Восток, Кавказ, Карелия, Западная и Восточная Сибирь, а также Крым, где его можно встретить в августе и сентябре. Оленьи рожки являются условно-съедобными, однако существуют несъедобные двойники этого гриба, поэтому эксперты не рекомендуют его собирать. К тому же находка является редкостью для лесов данного района.

Грибы оленьи рожки являются съедобными только условно
Грибы оленьи рожки являются съедобными только условно
Фото:

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В нацпарке «Зигльга» Катав-Ивановского района (Челябинская облсть) выросли грибы оленьи рожки, занесенные в Красную книгу. Как 6 августа рассказали в пресс-службе учреждения, гриб обнаружили в парке впервые. «Оленей в нацпарке „Зигальга“ нет, а вот оленьи рожки, оказывается, есть. Оленьи рожки — это народное название рамарии желтой, гриба, который занесен в Красную книгу и обнаружен на Зигальге впервые», — заявили в нацпарке. Гриб известен в других регионах, таких как Дальний Восток, Кавказ, Карелия, Западная и Восточная Сибирь, а также Крым, где его можно встретить в августе и сентябре. Оленьи рожки являются условно-съедобными, однако существуют несъедобные двойники этого гриба, поэтому эксперты не рекомендуют его собирать. К тому же находка является редкостью для лесов данного района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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