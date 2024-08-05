В нацпарке «Зигльга» Катав-Ивановского района (Челябинская облсть) выросли грибы оленьи рожки, занесенные в Красную книгу. Как 6 августа рассказали в пресс-службе учреждения, гриб обнаружили в парке впервые.
«Оленей в нацпарке „Зигальга“ нет, а вот оленьи рожки, оказывается, есть. Оленьи рожки — это народное название рамарии желтой, гриба, который занесен в Красную книгу и обнаружен на Зигальге впервые», — заявили в нацпарке.
Гриб известен в других регионах, таких как Дальний Восток, Кавказ, Карелия, Западная и Восточная Сибирь, а также Крым, где его можно встретить в августе и сентябре. Оленьи рожки являются условно-съедобными, однако существуют несъедобные двойники этого гриба, поэтому эксперты не рекомендуют его собирать. К тому же находка является редкостью для лесов данного района.
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