05 августа 2024

В Свердловской области резко выросло количество съемных квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость посуточной аренды квартир — 3300 рублей Фото:

В Свердловской области за год увеличилось предложение посуточной аренды квартир на 40%. Исследованием с URA.RU поделились в «Авито Путешествиях», эксперты проанализировали рынок арендных квартир и загородной недвижимости, и сравнили результаты с июлем 2023-го.

«В Свердловской области снять квартиру на сутки можно в среднем за 3300 рублей, предложение увеличилось на 40%», — говорится в исследовании. Стоимость аренды загородной недвижимости на сутки составляет 8800 рублей, за год предложение выросло на 55%. Свердловская область вошла в топ регионов по бронированию квартир (4% среди всех субъектов).

По словам руководителя направления «Авито Путешествий» Артема Кромочкина, в июле жители чаще всего выбирали квартиры компактного формата. Однокомнатные квартиры составляли 47%, а студии — 30%. Такие объекты выбирались в целях экономии и еще потому что у них «хорошее соотношение цены и качества».

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В Свердловской области за год увеличилось предложение посуточной аренды квартир на 40%. Исследованием с URA.RU поделились в «Авито Путешествиях», эксперты проанализировали рынок арендных квартир и загородной недвижимости, и сравнили результаты с июлем 2023-го. «В Свердловской области снять квартиру на сутки можно в среднем за 3300 рублей, предложение увеличилось на 40%», — говорится в исследовании. Стоимость аренды загородной недвижимости на сутки составляет 8800 рублей, за год предложение выросло на 55%. Свердловская область вошла в топ регионов по бронированию квартир (4% среди всех субъектов). По словам руководителя направления «Авито Путешествий» Артема Кромочкина, в июле жители чаще всего выбирали квартиры компактного формата. Однокомнатные квартиры составляли 47%, а студии — 30%. Такие объекты выбирались в целях экономии и еще потому что у них «хорошее соотношение цены и качества».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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