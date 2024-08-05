В Свердловской области резко выросло количество съемных квартир

В Свердловской области за год увеличилось предложение посуточной аренды квартир на 40%. Исследованием с URA.RU поделились в «Авито Путешествиях», эксперты проанализировали рынок арендных квартир и загородной недвижимости, и сравнили результаты с июлем 2023-го.
«В Свердловской области снять квартиру на сутки можно в среднем за 3300 рублей, предложение увеличилось на 40%», — говорится в исследовании. Стоимость аренды загородной недвижимости на сутки составляет 8800 рублей, за год предложение выросло на 55%. Свердловская область вошла в топ регионов по бронированию квартир (4% среди всех субъектов).
По словам руководителя направления «Авито Путешествий» Артема Кромочкина, в июле жители чаще всего выбирали квартиры компактного формата. Однокомнатные квартиры составляли 47%, а студии — 30%. Такие объекты выбирались в целях экономии и еще потому что у них «хорошее соотношение цены и качества».
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