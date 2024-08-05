05 августа 2024

В Ноябрьске ребенок выпил жидкость для розжига и попал в реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина скорой помощи. Тюмень, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь
В Ноябрьске трехлетний ребенок выпил жидкость для розжига и его забрала «скорая помощь» Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) трехлетний ребенок случайно выпил жидкость для розжига и его забрала скорая помощь. Об этом URA.RU сообщили источники в медицинских кругах.

«Ребенка обследовали врачи в реанимации. Сейчас с ним все хорошо и малыш находится в безопасности», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного департамента здравоохранения. Там обещали подготовить ответ позднее.

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В Ноябрьске (ЯНАО) трехлетний ребенок случайно выпил жидкость для розжига и его забрала скорая помощь. Об этом URA.RU сообщили источники в медицинских кругах. «Ребенка обследовали врачи в реанимации. Сейчас с ним все хорошо и малыш находится в безопасности», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного департамента здравоохранения. Там обещали подготовить ответ позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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