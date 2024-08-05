В Ноябрьске ребенок выпил жидкость для розжига и попал в реанимацию

В Ноябрьске трехлетний ребенок выпил жидкость для розжига и его забрала «скорая помощь»
В Ноябрьске (ЯНАО) трехлетний ребенок случайно выпил жидкость для розжига и его забрала скорая помощь. Об этом URA.RU сообщили источники в медицинских кругах.
«Ребенка обследовали врачи в реанимации. Сейчас с ним все хорошо и малыш находится в безопасности», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного департамента здравоохранения. Там обещали подготовить ответ позднее.
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