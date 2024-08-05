Курганцы повторно добились отмены строительства высотки на месте бывшего банка

06 августа 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Курганцы опасаются точечной застройки на месте бывшего банка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане новая попытка начать строительство высотки на месте бывшего здания банка не увенчалась успехом. Собственник пытался получить разрешение на возведение многоэтажки, но получил новый отказ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат гордумы Иван Камшилов. В прошлом году после возражений горожан в мэрии отказались от точечной застройки в историческом центре Кургана. «В центре Кургана вновь пытались начать строительство высотки на месте бывшего здания банка по улице Гоголя 37а. В департамент градостроительства поступило обращение за разрешением на возведение дома. Собственник получил отказ от чиновников», — сообщил Камшилов. Также он отметил, что жильцы соседних домов подали новую жалобу в мэрию, опасаясь точечной застройки. Источники URA.RU полагают, что собственник все-таки сможет получить разрешение на строительство высотки. «По территории на Гоголя 109а тоже сначала говорили, что не будет строительства дома. Однако после изменения земельного участка выдали разрешение застройщику и жильцы судятся с властями. Вероятно, что такая же история повторится и на Гоголя 37а либо в этом, либо в следующем году», — отмечают инсайдеры. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации города Кургана. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что горожане добились отмены скандальной стройки в центре Кургана. Уральский суд утвердил решение о незаконности выдачи разрешения чиновниками мэрии на строительство высотки по улице Коли Мяготина 117а. Судебные споры между местными жителями властями города и застройщиком тянулись несколько лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане новая попытка начать строительство высотки на месте бывшего здания банка не увенчалась успехом. Собственник пытался получить разрешение на возведение многоэтажки, но получил новый отказ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат гордумы Иван Камшилов. В прошлом году после возражений горожан в мэрии отказались от точечной застройки в историческом центре Кургана. «В центре Кургана вновь пытались начать строительство высотки на месте бывшего здания банка по улице Гоголя 37а. В департамент градостроительства поступило обращение за разрешением на возведение дома. Собственник получил отказ от чиновников», — сообщил Камшилов. Также он отметил, что жильцы соседних домов подали новую жалобу в мэрию, опасаясь точечной застройки. Источники URA.RU полагают, что собственник все-таки сможет получить разрешение на строительство высотки. «По территории на Гоголя 109а тоже сначала говорили, что не будет строительства дома. Однако после изменения земельного участка выдали разрешение застройщику и жильцы судятся с властями. Вероятно, что такая же история повторится и на Гоголя 37а либо в этом, либо в следующем году», — отмечают инсайдеры. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации города Кургана. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что горожане добились отмены скандальной стройки в центре Кургана. Уральский суд утвердил решение о незаконности выдачи разрешения чиновниками мэрии на строительство высотки по улице Коли Мяготина 117а. Судебные споры между местными жителями властями города и застройщиком тянулись несколько лет.