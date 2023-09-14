В мэрии Кургана отказались от точечной застройки из-за возражений горожан

Власти Кургана отказались от застройки в историческом центре города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане не будут проводиться строительные работы на участке по улице Гоголя, 37а. Против выступили жильцы соседних домов. В мэрии прислушались к горожанам и выдали запрет на точечную застройку, указано в постановлении на сайте ведомства.

«Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства на земельном участке <…> по адресу: город Курган, улица Гоголя, 37а, в зоне делового, общественного и коммерческого назначения, „среднеэтажная жилая застройка“. В связи с поступившими обоснованными возражениями правообладателей смежных земельных участков и объектов капитального строительства», — написано в документе.

Речь идет о здании бывшего детского сада в одном из дворов в историческом центре Кургана, где позже располагался банк. Местные жители высказывались резко против застройки. По их мнению, инфраструктура не выдержит нагрузки, когда во дворах начнут возводить высотки.